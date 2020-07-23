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مكلارين و"غولف" النفطية: شراكة تعود للواجهة من جديد

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مكلارين و"غولف" النفطية: شراكة تعود للواجهة من جديد
من قبل:
, رئيس التحرير
23-07-2020

سيُعيد فريق مكلارين العلامة الشهيرة "غولف أويل" إلى عالم الفورمولا واحد كجزء من صفقةٍ جديدة.

ظهرت بعض الصور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس لسيارات مكلارين أمام محطة وقود تابعة لشركة "غولف"، إذ تمّ رصد شعار الشركة على غطاء محرك سيارة الفورمولا واحد – ممّا يُشير إلى أنّ الفريق قد أبرم إتفاقية وهو بصدد إجراء الإعلانات الترويجية لها.

تجدر الإشارة إلى أنّ صفقة الرعاية السابقة مع شركة بيتروباس المختصة بتزويد الفريق بالوقود والزويت قد انتهت نهاية العام الماضي، حيث لم تستغرق مكلارين الكثير من الوقت من أجل إيجاد البديل.

هذا، وامتنع الفريق عن التعليق على طبيعة الحملة الترويجية التي يتمّ تصويرها حاليًا مع شركة "غولف أويل".

ومن شأن إبرام صفقة مع شركة "غولف" النفطية إلى تجديد الشراكة القديمة التي تعود إلى الأيام الأولى من إنشاء مكلارين. ففي ستينيات القرن الماضي، رعت شركة "غولف أويل" جهود بروس مكلارين في الفورمولا واحد وفي بطولة "كان-أم" الشهيرة للسيارات الرياضية. وقد أصبح شعار "غولف أويل" بعدها معروفًا للغاية في أوساط سباقات السيارات.

وقام الفريق اليوم بنشير صورة تشويقية على تويتر تضمنت شعار "غولف" النفطية من جلسة التصوير على الرغم من سعي الفريق إلى عدم إظهار التفاصيل على الإطلاق، قبل أن يقوم الفريق بحذفها.

 
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الكاتب خضر الراوي

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