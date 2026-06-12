أخطرت مكلارين وريد بُل، بحسب ما ورد، نيتهما استئناف قرار حكام السباق التابعين للاتحاد الدولي للسيارات بإعادة بيير غاسلي إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى.

وكان الحكام قد أعادوا يوم الجمعة منصة التتويج إلى غاسلي بعدما كان سائق ألبين قد تلقى عقوبتين زمنيتين مدة كل منهما خمس ثوانٍ عقب سباق الأحد الماضي بسبب مخالفتين منفصلتين تتعلقان بتجاوز السرعة داخل ممر الصيانة.

واستناداً إلى الأدلة التي قدمتها الجهة المسؤولة عن التوقيت في الفورمولا 1، والتي تشرف على أنظمة التوقيت الرسمية، تبين أن هناك خللاً في طريقة قياس السرعات داخل مدخل ممر الصيانة في موناكو، ما أدى إلى معاقبة غاسلي وأربعة سائقين آخرين بشكل غير صحيح.

لكن بعض الفرق ترى أن من مسؤوليتها الخاصة ترك هامش أمان كافٍ أثناء المرور داخل ممر الصيانة استناداً إلى البيانات التي جمعتها خلال التجارب الحرة.

وأشار مدير فريق هاس، أياو كوماتسو، إلى أن الغالبية العظمى من سيارات شبكة الانطلاق البالغ عددها 22 سيارة تمكنت من إكمال السباق دون تسجيل أي مخالفات مزعومة تتعلق بالسرعة داخل ممر الصيانة.

وخلال جلسة الاستماع لدى الاتحاد الدولي للسيارات، قدمت مكلارين وريد بُل أيضاً وجهة نظر مختلفة.

فقد جادل المدير الرياضي لفريق ريد بُل، ستيفن نولز، بأن عملية احتساب السرعات داخل ممر الصيانة كانت متسقة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الفرق قامت بتعديل أنظمتها الخاصة وفقاً لذلك، مع إدراكها أن طريقة احتساب السرعة ليست مثالية بالكامل.

ويمثل نولز السائق إسحاق حجار، الذي خسر الآن المركز الثالث لصالح غاسلي.

كما عارض ويل كورتيناي من مكلارين تعديل نتائج السباق للأسباب نفسها، رغم أن سائقه أوسكار بياستري كان واحداً من السائقين الذين تعرضوا للعقوبة.

وكان بياستري أيضاً من بين السائقين الذين تراجعوا مركزاً واحداً في الترتيب النهائي بعد إعادة غاسلي إلى المركز الثالث.

وبموجب المادة 15.4 من القانون الرياضي الدولي للاتحاد الدولي للسيارات، كان أمام المنافسين ساعة واحدة بعد صدور قرار الحكام لإخطارهم بنيتهم التقدم باستئناف.

لكن ذلك لا يعني أن مكلارين وريد بُل تقدمتا فعلياً بالاستئناف حتى الآن.

بل يمنحهما هذا الإخطار مهلة إضافية مدتها 96 ساعة لدراسة القرار والقوانين بشكل أعمق، لمعرفة ما إذا كان هناك أساس قانوني يمكن الاستناد إليه في الاستئناف قبل المضي قدماً فيه.