مكلارين وريد بُل تستأنفان رسمياً قرار إعادة مركز غاسلي في موناكو

يوم الجمعة الماضي، أعاد حكّام "فيا" منح غاسلي مركزه على منصة التتويج بعد أن تم فرض عقوبتي خمس ثوانٍ على سائق ألبين في نهاية سباق الأحد الماضي بسبب مخالفتين منفصلتين تتعلقان بتجاوز السرعة في خط الصيانة.

وبناءً على أدلة قدمتها الشركة المسؤولة عن توقيتات الفورمولا 1، فإن وجود اختلاف في طريقة قياس السرعة داخل خط الصيانة عند مدخل الممر (المختلف عن غيره من الحلبات في موناكو)، يعني أن غاسلي وأربعة سائقين آخرين قد تمت معاقبتهم بشكل غير صحيح.

لكن بينما تم إلغاء عقوبتي غاسلي، كان سائقون آخرون قد أنهوا بالفعل تنفيذ عقوباتهم خلال السباق، ما أدى إلى حالة من الدهشة لدى مكلارين وريد بُل تجاه القرار غير المسبوق من الحكّام.

وقد قدم كلا الفريقين إشعاراً بنية للاستئناف بعد القرار، ويبدو الآن أنهما مضيا قدماً في ذلك عبر إطلاق إجراء استئناف رسمي.

حيث قالت مكلارين: "بوسع مكلارين ريسينغ تأكيد أنها قدمت رسمياً إشعار استئناف إلى المحكمة الدولية للاستئناف التابعة لـ ’فيا’ فيما يتعلق بالقرارات التالية المرتبطة بجائزة موناكو الكبرى 2026: وثيقة الحكّام 99؛ الترتيب النهائي المعدل للسباق وثيقة 100؛ وثيقة نقاط البطولة المعدلة 101".

وأضاف البيان: "بينما نحترم بالكامل الإجراءات القضائية لـ ’فيا’ ودور الحكّام، فإننا نعتقد أن هذه القضية تثير أسئلة مهمة تتعلق بالعدالة الرياضية، والاتساق التنظيمي، ونزاهة المنافسة".

وتابع البيان: "خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى، وفي كل حدث، عملت جميع الفرق وفقاً للوائح والممارسات القياسية المعتمدة فيما يتعلق بحدود السرعة في ممر الصيانة كما طُبقت في ذلك الوقت. وقد عدّل المنافسون إجراءاتهم وفقاً لذلك، وعند الضرورة قبلوا العقوبات المفروضة بموجب تلك اللوائح ونفذوها".

واستمر البيان: "من وجهة نظرنا، فإن إلغاء العقوبات لاحقاً خلق وضعاً يتم فيه إلحاق الضرر ببعض المنافسين لأنهم تصرفوا وفقاً للقوانين وقرارات الحكّام. مثل هذه النتيجة قد تخلق عدم مساواة رياضية وتقوض الثقة في التطبيق المتسق للوائح الرياضية لـ ’فيا’".

وأضاف: "قرارنا بالاستئناف ليس موجهاً ضد أي منافس. بل يعكس اعتقادنا بأن البطولة تستفيد من لوائح تُطبق بشكل متسق وشفاف وعادل على جميع المشاركين. وتبقى مكلارين ملتزمة بالعمل بشكل بناء مع ’فيا’ والفورمولا 1 وبقية المنافسين لحماية نزاهة الرياضة والحفاظ على الثقة في إطارها التنظيمي".

ولم يعلق فريق ريد بُل حتى الآن على إجراءاته الخاصة، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفريق أيضاً قدم استئنافاً بعد أن خسارة إسحاق حجار لمركزه على منصة التتويج لصالح غاسلي.