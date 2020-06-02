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مكلارين: وجود معيار مثل ريكاردو سيساعد نوريس على التطور

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مكلارين: وجود معيار مثل ريكاردو سيساعد نوريس على التطور
02-06-2020

يتوقّع زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أن يوفّر قدوم دانيال ريكاردو إلى الفريق في 2021 معيارًا لمساعدة لاندو نوريس على التطوّر كسائق.

سينضمّ ريكاردو إلى صفوف مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد إثر التحرّك الذي شهده سوق السائقين وأشعل شرارته انفصال سيباستيان فيتيل عن فيراري، حيث أخذ مكان الألماني في القلعة الحمراء سائق مكلارين الحالي كارلوس ساينز.

وضمن معرض حديثه مع التلفزيون الأسترالي الأسبوع الماضي، قال براون أنّ قدوم سائق فائز بسباقات فورمولا واحد إلى فريقه هو بمثابة خطوة مهمة نحو عودة الحظيرة البريطانية إلى المنافسة على الألقاب.

كما قال بأنّه يتوقّع في ذات الوقت أن يستفيد نوريس الشاب موهوب من خبرة ريكاردو، والمعيار الصلب الذي سيوفّره الأسترالي في الفريق.

"رغبنا بضم داني من البداية، قبل حتّى انتقاله إلى رينو" قال براون.

وأضاف: "أنا من مشجّعي دانيال للعديد من السنوات، حيث أعتقد بأنّ رائع على الحلبة، عدائي للغاية، ولا يهاب أحدًا، كما أنّه يملك وتيرة مذهلة".

وتابع: "إنّه سائق قادر على الفوز ببطولة العالم على متن سيارة قادرة على تحقيق ذلك. آمُل ألا نكون بعيدين للغاية عن منحه ذلك".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ ذلك سيكون في 2021، كوننا سنواصل اعتماد سيارة الموسم الحالي خلال العام المُقبل، لكنّني آمُل أن نواصل التقدّم في الترتيب بدءًا من 2022 وما بعدها".

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واستكمل: "أرى بأنّ لدينا سائقين جديين للغاية على الحلبة، وشخصتين رائعتين خارجها، سائقان تفضلهما الجماهير، ورائعان كذلك مع الرعاة، كما أنّهما ضمن مرحلتين مختلفتين من مسيرتيهما".

وأردف: "ذلك سيساعد على منح نوريس المعيار الأمثل، حيث أنّه وكما نعلم أن الزمن الذي سيسجله دانيال على السيارة سيكون هو أسرع ما يُمكن للسيارة بلوغه. وتلك ستكون مقارنة رائعة بالنسبة للاندو".

واختتم: "أن تحصل مكلارين من جديد على سائق صاحب انتصارات - حيث أننا فريق لطالما حظي بالفائزين وأبطال العالم بين صفوفه - لهو أمر يشعرنا بأنّنا على الطريق للعود إلى الصدارة من جديد، وأن دانيال سيلعب دورًا كبيرًا في بلوغنا ذلك".

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