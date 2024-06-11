مكلارين: وتيرة مرسيدس في سباق كندا دليل على أننا لم نهدر الفوز هناك
نفى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين النظرية التي تقول بأن فريقه قد أهدر فوزًا أخر في جائزة كندا الكبرى، مُشيرًا إلى الوتيرة القوية التي ظهرت بها مرسيدس على مدار نهاية الأسبوع.
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
شق لاندو نوريس طريقه نحو الصدارة ضمن أجواء متقلبة في المراحل الأولى من سباق مونتريال، حيث تمكن من تجاوز ماكس فيرستابن وصاحب قطب الانطلاق الأول جورج راسل.
لكن نوريس وفريقه آثرا عدم الاستجابة المباشرة لسيارة الأمان الأولى في السباق، وظل البريطاني على المسار بينما عمد منافسوه إلى تبديل إطاراتهم.
وبحلول الوقت الذي توقف فيه نوريس بعدهم بلفة، فقد وجد نفسه خلف سيارتي ريد بُل ومرسيدس.
وعند سؤاله إذا ما كان هنالك أي سبب بخلاف توقيت التوقف الأول قد ساهم في خسارة نوريس لفوزه الثاني هذا الموسم، رد ستيلا قائلًا: "ليس لاحقًا في السباق".
وأضاف: "أعتقد بأن الأمور بدأت تتبلور في مراحل لاحقة من السباق، ومرسيدس كان ينبغي أن تكمل السباق أمام نوريس".
وتابع: "لذلك أرى بأننا استفدنا مما هو متاح بعد سيارة الأمان. ومن دون سيارة الأمان، أعتقد بأن لاندو كان ليبني فارقًا تصاعديًا كبيرًا كان ليُمكننا من محاولة إكمال السباق حتى النهاية مع الإطارات الجافة".
لكن وبالإشارة إلى أن فارقًا كبيرًا ما كان ليضمن الفوز مع جفاف المسار، فقد أضاف ستيلا قائلًا: "أعتقد بأن مرسيدس كانت لتحلق بنا، حيث كانوا أسرع ببضع أعشار من الثانية. كنا سنحتاج فارقًا كبيرًا بالفعل من أجل المواصلة حتى النهاية".
واختتم: "علمنا بأنه سيكون سباقًا تحسمه سيناريوهات مختلفة، وفي النهاية أعتقد أننا سعداء بهذه النتيجة".
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