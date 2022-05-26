مكلارين: وتيرة المنعطفات البطيئة ليست مضمونة في موناكو

كانت مكلارين من بين الفرق التي قدمت حزمة من التحديثات في جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي في برشلونة، والتي ساهمت في تسجيل لاندو نوريس للنقاط بحلوله ثامنًا بعد البداية المتذبذبة لموسم 2022 من قِبَل فريق ووكينغ.

وبالمقارنة مع تنافسية أدائها على المنعطفات السريعة في الأعوام الماضية، تعتقد مكلارين بأنها قدمت الآن حزمة أكثر توازنًا لم يعد فيها الأداء على المنعطفات البطيئة يشكل نقطة ضعف مثل الماضي.

وفي ظل أن التماسك على السرعات المنخفضة يمثل أحد عوامل الحسم على شوارع موناكو الضيقة، فقد صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن "توقعاته لموناكو أقل من أية حلبة أخرى" كون الفريق لم يتمتع بالوتيرة المطلوبة على المقطع الأخير من حلبة برشلونة.

لكن سيدل لا يرى بأن المقطع الأخير الملتوي على حلبة برشلونة يمثل مؤشرًا بالضرورة للأداء في موناكو بسبب طبيعتها كحلبة شوارع.

وعند سؤاله إذا ما يجعله تحسّن أداء فريقه على المنعطفات البطيئة متفائلًا حيال سباق موناكو، قال سيدل: "موناكو حلبة فريدة لطالما كان من الصعب توقّع الأداء عليها".

وأضاف: "حتى في العام الماضي على سبيل المثال، حيث كانت لدينا سيارة عانت كثيرًا على المنعطفات البطيئة بالمقارنة مع منافسيها، لكننا تمكنا من المنافسة في الواقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصفيات وسجلنا حتى منصة تتويج في السباق".

وتابع: "إنها حلبة مميزة وخاصة، وعندما نضيف ذلك إلى السيارات الجديدة تمامًا، فسيكون من الصعب أكثر توقّع ما سيبدو عليه الوضع هناك".

واختتم: "أعتقد أنه بمقدورنا التوجه إلى هناك بتفاؤل حذر، لكننا جميعًا سنبدأ من الصفر هناك من جديد صباح الجمعة وننتظر لنرى كيف ستسير الأمور".