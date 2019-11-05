مكلارين وبيتروبراس تضعان حدًا لشراكتها بشكلٍ رسمي

كما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي فإنّ المحادثات بشأن إنهاء الشراكة كانت جارية منذ إعلان الرئيس البرازيلي في وقتٍ سابقٍ من هذا العام إنهاء الشراكة.

ومع بقاء أقلّ من أسبوعين على جائزة البرازيل الكبرى، اتّفق الطرفان على إنهاء الشراكة التي كانت من المفترض أن تدوم لخمسة أعوام.

وسيتمّ نزع شعارات الشركة من على السيارة بدءًا من سباق إنترلاغوس.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين: "نودّ شكر بيتروبراس على شراكتها ودعمها".

وأضاف: "لدينا احترام كبير لقدراتها التقنيّة والعلميّة، ولا شكّ في أنّ تقنيي الشركة حقّقوا تقدّمًا ملموسًا في الفترة التي علمنا فيها معًا. نتمنّى للجميع في بيتروبراس كلّ النجاح ونأمل رؤيتهم يعودون إلى الرياضة في المستقبل".

من جانبها أوضحت بيتروبراس، التي تملك الحكومة البرازيليّة 64 بالمئة منها، أنّ قرار إنهاء الصفقة ليست له أيّ علاقة بالنتائج على الحلبة.

وقال روبيرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي للشركة: "سمح المشرعو لبيترو براس بتطويل وقود وزيوت بتقنيات عالية من خلال الأبحاث على مواد جديدة واختبارات أُجريت في ظروف صعبة".

وأضاف: "نرى في مكلارين التزامًا بالابتكار وكذلك إمكانيّة الشراكات المستقبليّة".

وقال براون خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أنّ مكلارين ستضيف المزيد من الرعاة لموسم 2020.