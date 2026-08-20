مكلارين والبنود وريد بُل: لماذا كان تجديد عقد فيرستابن مع ريد بُل النتيجة المنطقية الوحيدة؟

اعتبر ريد بُل وفريق فيرستابن أن اليوم الإعلامي الأخير للفورمولا 1 في زاندفورت هو الوقت المناسب للإعلان الذي ينهي الكثير من التكهنات. فقد التزم بطل العالم أربع مرات بالبقاء مع ريد بُل حتى نهاية عام 2030، وكان ذلك في الحقيقة النتيجة المنطقية الوحيدة خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم كل التكهنات الجامحة التي ظهرت من وقت لآخر.

نعم، أصبحت بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا، متحمسة في بعض الأحيان لفكرة انتقال محتمل إلى مكلارين، لكن غالبًا من دون الكثير من الأساس. وقد أقرت مكلارين بوجود محادثات غير رسمية، لكنها أضافت، وبشكل محق، أن مثل هذه المحادثات طبيعية تمامًا في أجواء الفورمولا 1.

وقد لخّص توتو وولف الأمر بشكل مثالي العام الماضي: باعتبارك مدير فريق، فإن جزءًا أساسيًا من وظيفتك هو استكشاف مستقبل بطل العالم أربع مرات، والذي يُعدّ على الأرجح أفضل سائق على شبكة الانطلاق. وهذا بالضبط ما فعلته مرسيدس العام الماضي، رغم أن الأمور ذهبت أبعد قليلًا في تلك الحالة، وهو أمر منطقي بالقدر نفسه من وجهة نظر مكلارين.

سوق السائقين لعام 2027 مغلق أكثر بكثير مما كان متوقعًا

في الواقع، كان البقاء وفيًا لريد بُل دائمًا النتيجة الأكثر منطقية لعدة أسباب. أولًا، سوق السائقين استعدادًا لعام 2027 أصبح أقل انفتاحًا بكثير مما كان متوقعًا. كان يُعتقد في البداية أن حركة انتقالات السائقين ستبدأ فعليًا في هذا الوقت من العام، لكن الواقع جاء مختلفًا. وفي الحقيقة، سوق السائقين لدى الفرق الكبرى مغلق تمامًا.

وتبدأ هذه القصة من مرسيدس. لم يخفِ وولف منذ عام 2014 رغبته في العمل مع فيرستابن في مرحلة ما من مسيرته، لكن الواقع ببساطة لا يخدم ذلك في الوقت الحالي. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى التطور السريع لكيمي أنتونيللي، وهو أمر لم يكن أحد تقريبًا في الحلبة يتوقع حدوثه قبل عام واحد.

ومع تحقيق مرسيدس الانتصارات بالفعل مع السائق الإيطالي الشاب، لم يعد وولف بحاجة إلى المخاطرة بالتعاقد مع فيرستابن. لأنه نعم، بالنظر إلى سجل فيرستابن أمام زملائه في الفرق، فإن التعاقد معه يمثل مخاطرة. وإذا كان أنتونيللي هو مشروع مرسيدس طويل الأمد، وقد اتضح أكثر من مرة هذا العام أن ذلك ينبغي بالفعل أن يكون الأولوية الكبرى لوولف، فلا توجد حاجة، وربما لن يكون من المرغوب فيه حتى، وضع بطل عظيم إلى جانبه.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وكانت فيراري أيضًا تُعتبر احتمالًا العام الماضي بعد موسم لويس هاميلتون المؤلم للغاية. وكان الكثيرون يتوقعون أن يفكر بطل العالم سبع مرات في اعتزال الفورمولا 1 إذا عانى بالدرجة نفسها في ظل القوانين الجديدة، لكن الواقع جاء مختلفًا مرة أخرى. فلدى سكوديريا بالفعل محور طويل الأمد يتمثل في شارل لوكلير، بينما لا يبدو هاميلتون، في مستواه الحالي، في طريقه إلى أي مكان، وليس لديه أي سبب للرحيل في 2027 أيضًا.

وإلى جانب ذلك، كانت أستون مارتن مخيبة للآمال بشكل كبير ولا يزال أمامها طريق طويل، وهي التي كان يُعتقد العام الماضي أنها قادرة على إغراء فيرستابن بالانضمام إليها، تصبح الصورة واضحة تلقائيًا. وهذا يفسر أيضًا على الفور سبب ظهور الفريق الذي كان يُعتبر الخيار الأقل واقعية بين الفرق الأربعة الكبرى العام الماضي فجأة في دائرة الشائعات: مكلارين.

شائعات مكلارين ومسألة البند

كانت مكلارين الخيار الوحيد المتبقي، ولذلك خدم الوضع الطرفين. وكما ذُكر، كان من المنطقي تمامًا بالنسبة إلى فريق مثل مكلارين أن يستكشف على الأقل مستقبل فيرستابن، في حين أن حالة سوق السائقين جعلت مكلارين ورقة فيرستابن الوحيدة للضغط على ريد بُل من أجل الحصول على عقد أفضل.

وكانت "أوتوسبورت" قد كتبت بالفعل خلال جائزة النمسا الكبرى أن شائعات مكلارين ينبغي النظر إليها أساسًا من هذا المنظور، وهذا بالضبط ما تأكد خلال الأشهر القليلة الماضية.

والنتيجة النهائية منطقية جدًا. فقد تمكن فيرستابن من تأمين عقد مالي أفضل، بينما كانت ريد بُل حريصة على عقد مختلف لسببين.

أولًا، أراد فريق لوران ميكيز بطبيعة الحال ربط فيرستابن به لفترة أطول. وثانيًا، أراد التخلص من المسلسل السنوي المتعلق بالبند المعروف، والذي كان يشترط هذا العام أن يكون فيرستابن ضمن أول مركزين في ترتيب البطولة خلال العطلة الصيفية.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل للعقد الجديد، وبالتالي لا شيء بشأن البنود التي تتضمنها حتمًا جميع عقود الفورمولا 1، كانت ريد بُل حريصة على صياغة الأمور بطريقة مختلفة قليلًا، ويفضل أن يكون ذلك لتجنب تكرار المسلسل نفسه كل عام.

ومع ذلك، فإن عائلة فيرستابن ورايموند فيرميولن أذكياء بما يكفي لعدم توقيع عقد لا يتضمن أي مخرج. ومن المؤكد أن هناك خيارات من هذا النوع في العقد الجديد أيضًا.

ومن المعروف أن شركة ريد بُل، وخصوصًا كبار مسؤوليها، طلبت مرارًا من فيرستابن قبل العطلة الصيفية أن يعلن التزامه بالفريق، رغم أنه لم يكن لديه ببساطة أي سبب للقيام بذلك في تلك المرحلة.

وقد أزيل مصدر عدم اليقين هذا أخيرًا، مع أمل ريد بُل في أنها فعلت ذلك بطريقة أكثر قوة لتجنب تكرار القصة نفسها في كل موسم مقبل للفورمولا 1. ولن يتضح ما إذا كانت ستنجح في ذلك إلا خلال السنوات المقبلة.

الأداء ليس جيدًا بما يكفي حاليًا، لكن الحرية تمثل ورقة قوية

في النهاية، لا يمكن تجاهل أن فيرستابن سيجد صعوبة في العثور على حزمة أفضل بكثير في مكان آخر. نعم، كانت مرسيدس ستمثل خطوة إلى الأمام من ناحية الأداء، على الأقل هذا العام، لكن هذا الطريق مغلق في الوقت الحالي.

وبخلاف ذلك، يمتلك الهولندي فريقًا بُني حوله في ريد بُل، فريقًا يفعل كل ما بوسعه لخلق بيئة تمكنه من التألق.

وقد ظهر ذلك مجددًا مؤخرًا من خلال خطة تعويض رحيل جيانبييرو لامبياسي. فقد أشار فيرستابن إلى أن لديه بالفعل اسمًا في ذهنه داخليًا ليحل محل لامبياسي، واتضح أن المقصود هو مهندس الأداء السابق له توم هارت.

وبعد ذلك بذلت ريد بُل كل ما بوسعها لتحقيق رغبة فيرستابن. وكان هارت قد بدأ بالفعل طريقه إلى ويليامز ليصبح مهندس سباقات أليكس ألبون، لكن بعدما أبدى فيرستابن رغبته، بذلت ريد بُل كل ما في وسعها لعكس هذا الانتقال.

وكان ذلك الخبر بحد ذاته مؤشرًا على أن فيرستابن سيبقى، لكنه يوضح أيضًا كيف بُنيت ريد بُل حول فيرستابن، وكيف يفعل الفريق، تحت قيادة ميكيز أيضًا، كل ما بوسعه لتوفير بيئة مصممة خصيصًا له.

نعم، بالنسبة إلى مشجع الفورمولا 1 المحايد، كان من الرائع أن يرى فيرستابن يخوض هذه العملية من الصفر مرة أخرى مع فريق آخر، لكن الواقع هو أن فيرستابن يمتلك ذلك بالفعل في ريد بُل ويشعر بالراحة هناك.

وفوق ذلك، تمتد هذه العلاقة إلى ما هو أبعد من الفورمولا 1. تمنح ريد بُل فيرستابن حرية كاملة في أنشطته في سباقات جي تي 3 وفي تطوير فريق السباقات الخاص به، وهو أمر يعتبره المطلعون في ريد بُل ورقة مهمة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وكان فيرستابن قد أوضح بالفعل العام الماضي أن إجراء محادثات مع فرق أخرى لن يكون منطقيًا أصلًا إذا لم يكن قادرًا على الحصول على الحرية نفسها في مكان آخر.

وعلى الرغم من أن مكلارين سارعت إلى الإشارة إلى أنها لن تعارض أيضًا مشاركته في أنشطة السباقات خارج الفورمولا 1، فإن الحرية التي يتمتع بها فيرستابن مع ريد بُل تقع في مستوى آخر.

فهو، على سبيل المثال، يُسمح له بالقيادة لصالح مرسيدس في سباقات التحمل، كما أنه حر في اختيار العلامة التجارية التي يريدها.

وعند جمع كل هذه الأمور معًا، يصبح هناك جانب من الحقيقة في تصريح فيرستابن المتكرر بأن ريد بُل تشبه عائلة ثانية بالنسبة إليه، حتى لو بدا هذا التصريح أحيانًا وكأنه جزء من العلاقات العامة.

وفي كل الأحوال، هناك حقيقة في ذلك، بمعنى أن فيرستابن يمتلك بيئة مصممة خصيصًا له من جميع الجوانب، وهو أمر تعمل ريد بُل عليه بوعي في محاولة للإبقاء عليه لفترة أطول.

والشيء الوحيد الذي لا يزال دون المستوى المطلوب حاليًا هو الأداء، وهو بالتأكيد ليس عاملًا هامشيًا في الفورمولا 1.

لكن حتى من هذه الناحية، لا يزال فيرستابن يرى إمكانات على المديين المتوسط والطويل. فعلى صعيد الهيكل، كانت بداية 2026 سيئة للغاية، وربما كارثية، لكن الفارق في وتيرة السباق الخالصة تقلص منذ ملبورن من 1.3 ثانية في اللفة إلى ثانيتين أو ثلاث أعشار من الثانية في المجر.

وبالتأكيد، كان ذلك على حلبة قصيرة، ولا يزال هذا المستوى غير كافٍ وفق معايير ريد بُل، لكن فيرستابن لا يزال واثقًا من إمكانية تجاوز هذه البداية الصعبة.

وينطبق الأمر نفسه على عدم امتلاك ريد بُل رمزًا واحدًا من نظام فرص التطوير والترقية الإضافية (أدو). إنه أمر محبط وعائق في الوقت نفسه، لكنه يؤكد أيضًا أن وحدة الطاقة الخاصة بها تنافسية، وهو أمر كان يمثل علامة استفهام كبيرة قبل بداية هذا العام.

لذلك، نعم، الصورة التنافسية ليست جيدة في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها مشكلة يستحيل تجاوزها على المدى الطويل، والمدى الطويل هو تحديدًا ما يتعلق به هذا العقد.

وبعيدًا عن سرعة اللفة الخالصة، فإن ريد بُل تناسب فيرستابن تمامًا. وإذا أضفنا إلى ذلك أن سوق السائقين المتبقي مغلق تمامًا، فقد كانت هذه في الأساس النتيجة المنطقية الوحيدة للأشهر القليلة الماضية.

وأخيرًا، فإن طول مدة هذا العقد يمثل خبرًا جيدًا للفورمولا 1 ككل أيضًا.

لطالما كان السؤال حول المدة التي سيبقى فيها فيرستابن في قمة رياضة السيارات حاضرًا بقوة، وليس أقلها بسبب القوانين الحالية.

لكن إذا قرر الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 بالفعل اعتماد محرك "في 8" في عام 2030 أو 2031، فقد يكون هذا العقد جسرًا يعبر به فيرستابن السنوات الصعبة في ظل القوانين الحالية، كما أن صيغة محركات أكثر جاذبية قد تقنعه بالبقاء لفترة أطول بكثير.

وهذا لن يكون خبرًا جيدًا لفيرستابن نفسه، خصوصًا من الناحية المالية، ولريد بُل فحسب، بل سيكون بالتأكيد خبرًا جيدًا للفورمولا 1 ككل.