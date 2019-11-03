مكلارين واثقة من قدرتها على تفادي عثرات المكسيك في سباق أوستن

بدا الفريق المتمركز في ووكينغ ضمن موقع جيّد قبل فترة التوقّفات الأولى في المكسيك قبل أن ينهار سباقه تمامًا.

حيث عانى أوّلًا لاندو نوريس من وقفة صيانة سيئة، إذ لم يتم تثبيت أحد الإطارات على نحوٍ جيّد، حيث أفسد ذلك التأخير سباق البريطاني الشاب.

وما كان مفاجئًا أكثر للفريق هو طريقة تراجع وتيرة كارلوس ساينز ببساطة على الإطارات القاسية "هارد".

وبينما أشارت الشكوك المبدئية إلى بعض المشاكل في الإعدادات والتوجيه التي رفعت حرارة الإطارات، لكنّ التحقيقات التي قامت بها مكلارين كشفت أنّ المشاكل يعود أساسها إلى أجزاء انسيابية متآكلة على السيارة ولا تؤدي بالشكل المطلوب.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما وصل الفريق إلى أسباب ما سار على نحوٍ خاطئ، قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "لقد رأينا في البيانات أنّنا عانينا من بعض الخسائر في الأجزاء الانسيابية خلال الطلعة الأولى، إذ يعود ذلك ببساطة إلى بعض التآكل في بعض هذه الأجزاء، الأمر الذي تسبب بدوره في تراجع الأداء على الحلبة".

وأضاف: "قمنا بتحليل مفصّل بعد السباق لما حدث، وفي النهاية كان من المهم إصلاح كلّ الأجزاء على السيارة كذلك عندما بدأنا مجريات الجولة يوم الجمعة هنا. يبدو الوضع أفضل بكثير حتّى الآن، لذا فإنّنا واثقون بأنّ هذه المشاكل لن تتكرر هنا".

من جانبه، تشارك ساينز - الذي تأهّل في المركز السابع لسباق أوستن اليوم - ثقة فريقه بأنّ ما حدث في المكسيك كان وضعًا منفردًا ولن يتكرر.

حيث قال: "أعتقد بأنّ مشاكل المكسيك كانت حدثًا منفردًا، إذ رأينا بعض المشاكل على السيارة من خلال عمل الأجزاء الانسيابية منذ اللفّة الخامسة، لذا نتوقّع أن يكون الوضع أفضل هنا".

وأكمل: "مع ذلك، مازل سيكون الوضع صعبًا على صعيد وتيرة السباق مع رينو وتورو روسو، لكن آمُل ألّا يكون بذات سوء ما واجهناه في المكسيك".