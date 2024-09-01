مكلارين واثقة من تفاديها تكرار انطلاقة بطيئة في مونزا

تعتقد مكلارين بأنّها فهمت سبب انطلاقتي لاندو نوريس وأوسكار بياستري الضعيفتين في زاندفورت وتأمل أن تكون قد عالجت الأسباب الجذريّة بالتوجّه إلى انطلاقة سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

بانطلاقهما من المركزين الأوّل والثالث تواليًا في هولندا، قدّم نوريس وبياستري انطلاقتين بطيئتين ليخسر كلٌ منهما مركزًا.

وتمتّع نوريس بالتماسك الكافي لاحقًا ليتجاوز ماكس فيرستابن ويُحقّق الفوز، لكنّ بياستري بقي عالقًا في الزحام معظم الوقت وفرط في منصّة تتويج.

وكانت تلك النسخة الأحدث من سلسلة انطلاقات مكلارين الضعيفة، حيث خسر نوريس الصدارة في انطلاقة سباق جائزة إسبانيا الكبرى كذلك.

وبعد مراجعة دقيقة، قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة فهمت العوامل وراء انطلاقاتها الضعيفة، وتأمل عدم تكرارها.

وقال: "لقد واجهنا مشاكل مختلفة. لم يكن لها علاقة بالسائقين في زاندفورت".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر تعلّق أكثر بتحضيرات الإطارات التي لم تكن في الظروف التي تُوفّر أقصى تماسك. وفي الحقيقة قدّم لاندو وأوسكار ذات الانطلاقة بالضبط".

وأكمل: "في مرّات أخرى تعلّق الأمر بتحسين بعض العوامل الأخرى، أو بالإنجاز في بعض الأحيان الأخرى. هناك عوامل أكثر تحتاج لتحسينها بالكامل".

وأردف: "صحيحٌ أنّنا ذكرنا الانطلاقة، لكن حتّى لو حصلنا على انطلاقة جيّدة، فإنّ المسافة طويلة نحو المنعطف الأوّل، ويُمكن أن يلعب عامل السحب دورًا".

وأردف: "أمّا العام الأساسي الثاني فلست متأكّدًا من ذكره من قبل كلّ فريق، هو أنّه لم يسبق لأحدٍ استخدام إطارات هارد، ما عدا ريد بُل في التجارب الحرّة الأولى، وليس أصلًا لمسافة طويلة".

واختتم بالقول: "أي أنّ هناك بعض الضبابيّة حول سلوك إطارات هارد وبالنسبة لإطارات ميديوم فقد كانت تميل للتحبّب في مرحلة ما".