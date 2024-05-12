مكلارين: هزيمة نوريس "المؤلمة" في روسيا 2021 يمكن "تركها وراءنا الآن"

كان السائق البريطاني على طريق تحقيق أول فوز له في الفورمولا 1 في سوتشي موسم 2021، وذلك بعدما أحرز البول بوزيشن الأول له وتصدّر السباق منطلقًا من المركز الأول، قبل أن يرتكب خطأ استراتيجيًا مكلفًا ويبقى على المسار على الإطارات الملساء مع بداية هطول الأمطار على الحلبة في اللفات الأخيرة.

وظل ذلك التقدير الخاطئ للوضع يلاحق نوريس، جوزيف وفريق مكلارين، لا سيما مع تعليقات السخرية من ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي - بالرُغم من أن نوريس نفسه اعترف باستمتاعه بتلك التعليقات وأنها شكّلت حافزًا له.

وضمن معرض حديثه مع شبكة سكاي عقب جائزة ميامي الكبرى، اعترف جوزيف قائلًا: "أشعر وكأنه فوز منتظر منذ وقت طويل للغاية، ولا سيما بعد ما حدث في روسيا، والذي كان يلاحقني دومًا، يلاحقني في منامي".

وأضاف: "أعتقد أن بوسعنا ترك ذلك وراءنا الآن. ياله من سباق رائع. ناقشنا بعد التصفيات القرارات التي اتخذناها ولم نكن واثقين مما قمنا به. أعتقد بأنني سأعود له وأقول بأنها كانت القرارات الصحيحة".

من جهته كان أندريا ستيلا مدير الفريق عازمًا منذ شغل دوره على التأكيد بأن افتقار نوريس للانتصارات يعود أكثر لقدرة الفريق على تقديم سيارة جيدة كفاية من قدرة سائقه على تقديم الأداء المطلوب.

فقال: "كنا مقتنعين تمامًا بأن الفارق بين لاندو والفوز لا يقع على عاتقه هو، بل على عاتق الفريق. حيث كنا بحاجة لأن نقدم له سيارة قادرة على الفوز، وبمجرد أن فعلنا ذلك، تمكن من تحقيق هدفه".

وتابع: "وذلك تأكيد على مدى استعداده، وكذلك إذا ما نظرنا إلى ما قدمه من خلال منصات التتويج التي أحرزها مع سيارة لم تكن أحيانًا تلك القادرة على التواجد ضمن هذه المراكز عن استحقاق، فأرى أن لاندو يخوض رحلة قوية للغاية".