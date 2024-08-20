مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

أحرزت مكلارين الفوز مع كلا سائقيها هذا الموسم، إذ جاء أولى انتصارات لاندو نوريس في الفورمولا 1 في ميامي، بينما سجل أوسكار بياستري أول فوز له في المجر.

فيما يتواجد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في صدارة ترتيب السائقين بفارق 78 نقطة، لكنه يقود جهود العلامة النمساوية وحيدًا في ظل تراجع زميله سيرجيو بيريز.

في حين تحرز مكلارين مراكز متقدمة مع كلا سائقيها، ما جعلها تتقدم إلى وصافة ترتيب الصانعين بفارق 42 نقطة فقط خلف ريد بُل.

وقد سبق وأوضح زاك براون بأن بيريز سيلعب دورًا حاسمًا في مساعدة فريقه مكلارين على إحراز بطولة الصانعين مع بقاء 10 سباقات على نهاية الموسم.

وعند سؤاله عن أهداف فريقه مكلارين لموسم 2024، صرّح براون لدازن قائلًا: "بطولة العالم. هذا هدفنا بكل تأكيد. المنافسة مستمرة، لكن المهمة لن تكون سهلة".

وأضاف: "أعتقد بأن لدينا فريقًا قويًا للغاية والمنافسة على البطولة متقاربة جدًا. ما كنت لأتمنى التواجد في مكان آخر سوى مكلارين حاليًا".

وتابع: "لا ينبغي على ريد بُل فقط أن تقلق حيال أدائنا، بل مرسيدس كذلك. ونحن في المقابل نشعر بالقلق كذلك من منافسينا. فقد وجدت مرسيدس المزيد من الأداء بالتأكيد".

وأكمل: "لهذا أعتقد بأن مهمتنا ستكون صعبة، حتى وإن بدا بأن فيراري متراجعة بعض الشيء، لأنهم قد يعودون إلى المعركة بتحديث واحد فقط".