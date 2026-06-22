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مكلارين: هاميلتون كان سيفوز في برشلونة حتى من دون سيارة الأمان الافتراضية

يرى أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن لويس هاميلتون كان سيفوز بجائزة إسبانيا الكبرى حتى من دون الاستفادة من فترة سيارة الأمان الافتراضية.

منشور:
لويس هاميلتون، سائق فيراري، يعبر خط النهاية

لويس هاميلتون، سائق فيراري، يعبر خط النهاية

الصورة من قبل: ماناور كينتيرو / AFP via Getty Images

انطلق لاندو نوريس في جائزة إسبانيا الكبرى من المركز الرابع، لكنه استفاد من انسحاب كيمي أنتونيللي بسبب مشكلة تقنية في المراحل الأخيرة من السباق ليحقق أول منصة تتويج له منذ سباق ميامي.

وجلب هذا المركز الثالث نقاطًا مهمة لمكلارين بعد انسحابين متتاليين. وكان أحد أكثر الجوانب المشجعة لمكلارين في إسبانيا قدرة نوريس على البقاء قريبًا من وتيرة جورج راسل وأنتونيللي طوال السباق.

وقد اعتمد نوريس الاستراتيجية نفسها التي استخدمها سائقا مرسيدس والمتمثلة في التوقف مرتين. فيما سعت مكلارين إلى التقدم على منافسيها من خلال محاولة التوقف مبكرًا، لكن بسبب نقص السرعة لدى الفريق لم تحقق هذه الاستراتيجية النتيجة المرجوة.

وبينما تمكن نوريس ومكلارين من مجاراة سائقي مرسيدس، لم يتمكنا من الرد على لويس هاميلتون الذي اختار استراتيجية التوقف ثلاث مرات.

وساعدت فترة سيارة الأمان الافتراضية التي جاءت في التوقيت المناسب هاميلتون على تحقيق الفوز، لكن ستيلا يرى أن سائق فيراري كان سيفوز بالسباق حتى من دون هذه الأفضلية.

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وعند تقييمه لاستراتيجية نوريس، قال ستيلا: "من الناحية الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالتوقف المبكر، حاولنا البقاء قريبين قدر الإمكان من مرسيدس. بطريقة ما حاولنا ذلك، لكنه لم ينجح".

وتابع: "عندما ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية، أعتقد أننا جربنا كل ما كان ممكنًا بالموارد التي امتلكناها. ربما السؤال الذي يجب أن نطرحه عند مراجعة السباق هو ما إذا كان ينبغي لنا اختيار استراتيجية التوقف ثلاث مرات".

وأوضح ستيلا أنهم اعتقدوا أن استراتيجية التوقف مرتين كانت القرار الصحيح، لأن إطارات الهارد قدمت أداءً جيدًا للغاية خلال الفترة الثانية من السباق في مرحلة معينة.

"في مرحلة ما، وعندما رأينا أن إطارات الهارد تعمل بشكل جيد في الفترة الثانية، اعتقدنا أن استراتيجية التوقف مرتين قد تكون على الأقل وسيلة للحد من الخسارة أمام هاميلتون" قال ستيلا.

واختتم: "لأن هاميلتون كان سريعًا جدًا، وربما كان أسرع سيارة على الحلبة، وكان سيفوز باستراتيجية التوقف ثلاث مرات على أية حال".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

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