مكلارين: نوريس "يقف إلى جانب" أعظم سائقي الفورمولا واحد كمرشح للفوز بلقب البطولة

أعلن نوريس الأسبوع الماضي ترسيخ مستقبله مع مكلارين، من خلال عقد جديد يمتد إلى ما بعد موسم 2026.

وعن الأسباب التي دفعته للتمسك بفريقه الحالي، أكد السائق البريطاني أنه يعتقد بوجود مكان أفضل له لتحقيق هدفه بالفوز بلقب العالم.

وعلى الرغم من عدم إحراز أي فوز حتى الآن مع مكلارين، إلا أن مدير الفريق ليس لديه أي شك في مدى موهبة السائق الشاب بل ويرى أنه يتساوى في ما يمتلكه من مؤهلات مع أعظم سائقي الفورمولا واحد.

وعمل ستيلا في السابق مع أمثال فرناندو ألونسو وكيمي رايكونن ومايكل شوماخر، ويرى أن نوريس يسلك مساراً مهنياً مشابهاً.

"لاندو بالتأكيد يقف جنباً إلى جنب معهم"، أوضح ستيلا. "إنه من نفس الفئة، نفس نوع الموهبة التي تؤهله للفوز ببطولة العالم، الطاقة الكامنة، والتفكير، والأخلاق في العمل، كلها جاهزة للانطلاق".

وأكمل: "لكن في الوقت نفسه، عندما تفكر في الأبطال، هناك سمة خاصة للأبطال وهي أنهم لا يتقدمون إلا للأمام. الأبطال الحقيقيون يبدو أنهم يتحسنون عاماً بعد عام".

وأردف: "أعتقد أن هذا هو الحال لأنهم يستخدمون الذكاء والأخلاق، ويحصلون على أفضل الأشخاص حولهم. يفعلون ما يلزم ليتقدموا للأمام باستمرار، لأن الرياضة تزداد تنافسية مع مرور الوقت".

بالمقابل، يرى ستيلا أن نوريس أظهر موهبة طبيعية واضحة منذ أن قاد سيارة الفورمولا واحد لأول مرة، ولكن الوقت منذ ذلك الحين أظهر مدى تحسنه.

"بالتأكيد لديه جميع الخصال الخام الضرورية، والتي رأيناها بالفعل عندما كان لاندو يشارك في التجارب الحرة الأولى معنا. كان ذلك واضحاً جداً في 2018".

وأردف: "ثم استمر في التحسن. إنها موجودة، نحن فقط بحاجة للتحسن بشكل مستمر عاماً تلو الآخر كما يفعل كل بطل. ولكننا سعداء للغاية وملتزمون مع لاندو".

وكان نوريس محط اهتمام فيراري وريد بُل كسائق محتمل اعتباراً من موسم 2026 قبل توقيعه عقده الجديد.

ومع رفضه لعروض الفرق الأخرى، أكد نوريس أن الروابط مع مكلارين كانت حاسمة في قراره، وبالتالي كان من السهل له الالتزام بفريقه الحالي.