مكلارين: نوريس حقق "الخطوة التالية" في مسيرته بعد منصّة التتويج في النمسا

سجّل نوريس أوّل منصّة تتويج له في الفورمولا واحد على حلبة ريد بُل رينغ بعدما شقّ طريقه متأخّرًا متجاوزًا سيرجيو بيريز قبل تعويض الوقت الذي سمح له بالاستفادة من عقوبة الثواني الخمس التي تلقاها لويس هاميلتون.

وبذلك بات نوريس ثالث أصغر سائق يصعد إلى منصّة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد، حيث خاض عطلة نهاية أسبوع مثيرة للإعجاب شهدت تأهّله رابعًا وتواجده لمعظم السباق في صدارة مجموعة الوسط.

من جهته، قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ ذلك الأداء مثّل برهانًا على التقدّم الذي أحرزه نوريس في بداية موسمه الثاني في الفورمولا واحد.

"من المهم بالنسبة لأي سائق أن يؤسس ذلك الزخم لنفسه حيث يمنحه الثقة الضرورية لتحقيق مثل هذه النتائح في التصفيات والسباق" قال سيدل.

وأضاف: "لاندو بدأ بناء ذلك الزخم منذ بدايته الجيّدة العام الماضي، حيث بوسعكم رؤية ذلك في انطلاقاته الموسم الماضي. حيث يبدأ بحرص ومع ازدياد خبرته تشعر بتحسّن مستواه. أعتقد أنّه حقق ببساطة الخطوة التالية في مسيرته مع العمل الذي قام به مع الفريق. أنا سعيد جدًا بذلك، وبأداء الفريق. بمقدورنا حصد نتائج رائعة للغاية معه في المستقبل".

يُشار أنّ لفّة نوريس الأخيرة في سباق النمسا قد شهدت تقليصه الفارق مع هامليتون بـ 0.8 ثانية مسجلًا أسرع لفّة السباق، ما سمح له بحصد المركز الثالث بفارق أقل من عشرين من الثانية في التصنيف النهائي.

"في مرحلة ما ظننا جميعًا بأنّنا خسرنا منصّة التتويج عندما تجاوزنا (شارل) لوكلير، لكنّنا كنّا ندير الفارق بين لاندو ولويس" قال سيدل.

وتابع: "لذلك وعندما حصل لويس على العقوبة، كان لاندو جاهزًا للفّاته الأخيرة من حيث استخلاص الأداء الأقصى من كل ما تملكه السيارة".

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وبالحديث عن لفّته الأخيرة، قال نوريس: "كانت وتيرتنا رائعة بالفعل في الهواء النظيف. فيراري كانت أسرع منا، وكذلك ريسينغ بوينت، لا سيّما من حيث وتيرة السباق".

وأكمل: "كنا سريعين للغاية بالأمس، لكنّهم كانوا أسرع بالتأكيد من حيث وتيرة السباق. لديهم ارتكازية أكبر وذلك يساعد مع تآكل الإطارات خلال السباق".

واختتم: "كان السباق صعبًا للغاية، لكن أعتقد أّنه وعندها حظيت بهواء نظيف، تمكّنت من المحافظة على الإطارات بحالة جيّدة، وكنت قادرًا بعد ذلك على تحسين وتيرتي وتسجيل أزمنة جيّدة. ما أزال أحاول التقاط أنفاسي بعد ذلك المجهود لأنهي بالمركز الذي حققته".