قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إن فريقه فوجئ إيجابيًا بالسرعة التي قدمها خلال جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1، معتبرًا أن لاندو نوريس، الذي أنهى السباق في المركز السابع، كان بإمكانه احتلال المركز الثاني لولا عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وتراجع نوريس 10 مراكز على شبكة الانطلاق بعد استخدام بطارية جديدة من مرسيدس خلال عطلة نهاية الأسبوع في سبا، متجاوزًا العدد المسموح به لهذا الموسم بسبب مشاكل الموثوقية التي عانى منها سابقًا.

ورأت مكلارين أن طبيعة حلبة سبا-فرانكورشان السريعة ستجعل تجاوز المنافسين أسهل بالنسبة إلى نوريس لتعويض عقوبته، لكنها لم تكن واثقة من مستوى أدائها على الحلبة بعد المعاناة التي عاشتها في سيلفرستون.

لكن نوريس قدم أداءً قويًا في التصفيات، حيث سجل ثالث أسرع زمن خلف صاحب البول بوزيشن كيمي أنتونيللي، وماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الذي استفاد من سحب الهواء الذي وفره له زميله إسحاق حجار. كما أظهر بطل العالم سرعة لافتة في السباق مع استراتيجية مختلفة، إذ انطلق بإطارات هارد قبل أن ينتقل إلى إطارات ميديوم بعد منتصف السباق.

وبحسب ستيلا، كان بإمكان نوريس المنافسة على منصة التتويج اعتمادًا على سرعته وحدها، لولا عقوبة التراجع.

حيث قال: "نشعر بتشجيع كبير بسبب السرعة التي تمكن لاندو من تقديمها اليوم. كانت السيارة سريعة في التصفيات، واستنادًا إلى ما رأيناه اليوم، كانت تملك السرعة الكافية للمنافسة على منصة التتويج".