مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي

كان البريطاني الشاب يسير على طريق تحقيق أول فوز له في الفورمولا واحد بعد أن أحرز قطب الانطلاق الأول على حلبة سوتشي، حيث كان يصدّ هجمات لويس هاميلتون خلال المراحل الأخيرة للسباق.

لكن كل شيء سار بشكل خاطئ في اللفات الأخيرة بعد أن هطلت الأمطار بغزارة، ودخل نوريس متأخراً إلى منصة الصيانة لتبديل إطاراته إلى "انترميديت".

وذلك التأخير كلفه الكثير من الوقت، وفتح الباب أمام هاميلتون لتحقيق فوزه المئة في البطولة.

حقق نوريس المركز السابع، حيث اعترف أنه بات "محطماً" بعد ما حصل.

لكن أندرياس سيدل مدير الفريق يبدو مقتنعاً بأن نوريس لن يضيع الكثير من الوقت في التحسّر، حيث يستعد مع الفريق للعمل بشكل أفضل مستقبلاً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن هذا سيجعل منه ومن الفريق أكثر قوة، لأن لحظات كهذه نتعلم منها كفريق".

وأكمل: "من السهل على الدوام سير كل شيء وفق المخطط. لكن لحظات كهذه تمثل إحباطاً كبيراً، إلا أنها فرصة للتعلم والسير مع لاندو نحو تحقيق عمل أفضل المرة المقبلة".

وتابع: "ذلك جزء من الرياضة. لا يختلف عن فئات الناشئين أو المحترفين، لأن الإحباط كبير عندما تكون قريباً جداً من إنجاز مهم".

وأردف: "لكنني أعتقد أنه يمتلك ما يكفي من الخبرة، والفريق كذلك، للعودة بقوة وبشكل أكثر قوة".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وكان يبدو أن نوريس يتجه لتحقيق الفوز خلال اللفات الأخيرة، نظراً لأن هاميلتون كان يعاني عند الاقتراب منه.

وأكد سيدل أنه لا جدوى من التفكير فيما حصل وما لم يحصل، مشدداً على ضرورة عدم صرف الطاقة في مثل هذه الأمور المشتتة للتركيز.

فقال: "أنا شخصٌ لا أضيع أي مقدار من الطاقة في الاحتمالات".

وأكمل: "علينا النظر إلى الحقائق، وإجراء التحليلات لضمان القيام بعمل أفضل".

وتابع: "لن أضيع أي وقت في التفكير بما كان ليحصل، على سبيل المثال، تحقيق الفوز بأول سباق له. إنه محبط ونحن كذلك، إزاء نتيجة السباق في اللفات الثلاث الأخيرة. لكن الإحباط والتأسف لا يدفعاننا إلى الأمام".

من جهة أخرى، لطالما كان سيدل يدرك أن العراقيل ستواجه مكلارين، لكنه يرى في ذلك فائدة للفريق على المدى الطويل.

فقال: "جزء من الرحلة يكمن في تقبل عدم سير الأمور لصالحك على الدوام. ذلك جزء من الرياضة. وسنصادف أياماً كهذه، تحصل فيها خيبات أمل كبيرة".

وأكمل: "لكنها فرصة كذلك للتفكير بعقلانية والإبقاء على تواضعنا ومواصلة عملنا الدؤوب".

واسترسل: "الأمر المهم كذلك هو احترام جميع المنافسين ومواصلة التعلم ببساطة. مرة أخرى، كل ما أراه من الفريق يمنحني الثقة الكبيرة في قدرتنا على التواجد مجدداً في موقع كهذا مستقبلاً، وسنكون في موقع يؤهلنا منافسة ريد بُل ومرسيدس مجدداً وبشكل دوري".

واختتم: "من الواضح أننا بالفعل قادرون على ذلك ضمن حلبات معينة، فقد كنا ننافس على قطب الانطلاق الأول وعلى الفوز بالسباق".