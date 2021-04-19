مكلارين: نوريس استحقّ منصة التتويج في إيمولا

نجح نوريس بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الثانية في مسيرته، وذلك بعد أن انطلق سابعاً في سباق إيمولا، لينهي ثالثاً. ونجح بصد هجمات شارل لوكلير سائق فيراري.

وبينما استفاد نوريس من انزلاق سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز خلف سيارة الأمان، وكذلك أوامر فريق مكلارين التي منحته التقدم على زميله دانيال ريكاردو، لكنّ البريطانيّ ثمّن النتيجة التي حققها في إيمولا.

وتأتي هذه النتيجة بعد المركز الرابع الذي حققه في جولة البحرين الافتتاحية، كما كان على الدوام ضمن أسرع ثلاثة سائقين خلال جميع أقسام التصفيات، بالرغم من شطب لفته في القسم الثالث لخروجه عن حدود المسار، لينطلق من المركز السابع على شبكة الانطلاق.

وعندما سُئِل إن كان نوريس يستحق منصة التتويج بناءً على وتيرته، أجاب سيدل: "بالتأكيد، لقد استحق منصة التتويج اليوم".

وأكمل: "لو نظرنا إلى السائقَين أمامنا، إنهما من فريقَي الصدارة الآن. لذا، من الواضح أن المركز الثالث يعتبر جيداً جداً، جداً".

وأردف: "من المهم كذلك عدم الانسياق كثيراً وراء هذه النتيجة، بالنظر إلى كيفية ابتعاد ماكس بعيداً خلال القسم الأخير، فإن ذلك يمنحنا فكرة عن مقدار العمل الذي ينتظرنا".

بالمقابل، يرى سيدل الذي دعم نوريس عندما انتقد نفسه نتيجة خطأ التصفيات الذي تسبب بشطب زمن لفته، أكد أنه "مسرور للغاية من رؤية مدى التقدم في أداء نوريس"، إضافة إلى الثناء على أداء ريكاردو المتماسك الذي منح الفريق المركز السادس بالرغم من أنه ما زال يتأقلم مع السيارة الجديدة.

فقال: "ما يمكن ملاحظته ويعتبر مشجعاً للغاية، هو مقدار الأداء الرفيع الذي يقدمه نوريس حالياً".

وأكمل: "لذا، سباقان على التوالي كان يُظهر فيهما باستمرار وبكل تأكيد أنه انتقل بالفعل إلى المستوى التالي، لذا أنا مسرور للغاية بذلك".

وتابع: "أنا مسرور كذلك من المستوى التنافسي الذي قدمه دانيال. لم يكن سباقاً سهلاً بالنسبة له لأنه لم يكن يشعر بالارتياح خلف المقود مقارنة مع لاندو".

وأردف: "رأينا اليوم هذه الظروف الصعبة التي واجهت الكثيرين. قاد دانيال سباقاً رائعاً برأيي، ونجح بتسجيل النقاط بالرغم من معاناته مع السيارة حالياً. المركز السادس هام بالنسبة لنا. لذا، نعم أنا مسرور من ذلك".

واختتم: "بشكل عام، كان من المشجع رؤية الأداء خلال التصفيات، وكذلك السباق. لقد قام الفريق بعمل رائع حقاً".