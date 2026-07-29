أكد أندريا ستيلا أن تجاوز لاندو نوريس للفترة الصعبة التي عاشها خلال النصف الأول من موسم 2025، ثم تتويجه بلقب بطولة العالم، جعله يدخل موسم 2026 بثقة ونضج أكبر. وكان نوريس قد اعترف في أكثر من مناسبة بأنه افتقد الثقة بنفسه في بعض اللحظات خلال معركته على اللقب في الموسم الماضي، لكنه يخوض هذا الموسم بخطوات أكثر ثباتًا.

وبعد التحديثات التي حصلت عليها سيارة "إم.سي.إل40"، انطلق السائق البريطاني من البول بوزيشن وحقق فوزًا مهيمنًا في جائزة المجر الكبرى، ليبعث برسالة قوية إلى مرسيدس متصدرة بطولة العالم.

وكان نوريس قد أكد عقب فوزه الأول هذا الموسم أنه قدم أداءً أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، وأنه يجني ثمار التعديلات الصغيرة التي أجراها داخل الحلبة وخارجها، إضافة إلى العمل التفصيلي الذي قام به مع مهندسيه.

وأشاد مدير فريق مكلارين بالتطور الشخصي والفني الذي حققه نوريس، قائلًا: "أنا معجب جدًا بما قدمه لاندو، سواء في الموسم الماضي أو خلال النصف الأول من هذا الموسم".

وأضاف: "مر بفترات صعود وهبوط، وواجه بعض التحديات، وكانت هناك نقاط واضحة احتاجت إلى المراجعة والتعلم، وقد تقبل كل ذلك بالكامل".

وتابع: "لقد عمل بجد كبير مع مجموعة المهندسين والفريق بأكمله، وحقق تقدمًا هائلًا على صعيد شخصيته وأسلوب قيادته. ما شاهدناه في المجر ليس سوى جزء من هذا المسار التصاعدي. لاندو أصبح الآن أكثر ثقة بكثير، وأعتقد أنه بات يفهم سيارات الجيل الجديد بشكل أفضل، كما أصبح أكثر حسمًا في الطريقة التي يجب أن يقود بها".

هذا وأشار ستيلا إلى أن أوسكار بياستري يمر حاليًا بمرحلة تطور مشابهة، قائلًا: "لقد شاهدنا تطورًا كبيرًا لدى لاندو، والأمر نفسه ينطبق على أوسكار".

واختتم: "لا يزال أوسكار يحاول التأقلم مع مستويات التماسك المنخفضة في سيارات 2026، لكنه يحقق تقدمًا واضحًا. كما أنه يقوم بعمل موسع للغاية مع فريق المهندسين لفهم سيارات الجيل الجديد والقوانين الجديدة. أعتقد أننا سنرى أوسكار قويًا جدًا في النصف الثاني من الموسم".