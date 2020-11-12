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مكلارين: نظام "دي آر أس" سيكون أقل قوة في 2022

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مكلارين: نظام "دي آر أس" سيكون أقل قوة في 2022

يعتقد جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين بأنّ نظام الحد من الجر "دي آر أس" سيحظى بتأثير أقل عندما تدخل القوانين التقنية الجديدة في الفورمولا واحد حيّز التطبيق في 2022.

تركّز القوانين الجديدة على حزمة انسيابية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية ملاحقة السيارات في الأمام، وبالتالي زيادة فرص التجاوز.

وأوضح كي بأنّ نظام "دي آر أس" سيظل يلعب دورًا في التجاوز، لكنّه سيكون أقل قوّة.

فقال: "أعتقد وإذا ما نجحت خطط أهداف القوانين، فسيكون ذلك النظام أقل تأثيرًا. أعتقد بأنّه سيظل ضروريًا كذلك. لكن التجاوز هو في الحقيقة ما تقوم عليه هذه القوانين في نهاية الأمر".

وتابع: "لكن ما تجده هو أنّ الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات، ولكن بالحلبات وطبيعتها أيضاً. سيارات الفورمولا واحد سريعة للغاية حول المسارات، حيث تكون هنالك فرص ضئيلة جدًا قد توفّر اختلافًا في الأداء بالقدر الكافي الذي يسمح بالتجاوز".

وأكمل: "بالطبّع الكبح هو الجانب الأساسي، وهنا يساعد نظام ’دي آر أس’. إذا ما نظرتم  إلى بعض الحلبات، سبا على سبيل المثال، حيث يكون التجاوز ممكنًا في عدد من الأماكن، والبحرين كذلك مشابهة للغاية، فسترون بأنّ ذلك ممكنًا وليس مستحيلًا".

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وأضاف: "أعتقد أنّ ما ستشجّع عليه القوانين الجديدة هو التسابق عن قُرب على بعض الحلبات الأكثر صعوبة، مثل سيلفرستون أو سوزوكا أو المجر ربما، حيث من الصعب ملاحقة السيارة في الأمام".

وأردف: "إذا ما نجح ذلك، فسيكون بالإمكان الاقتراب والتسابق عمومًا ومحاولة التجاوز عوضًا عن انتظار المقطع المستقيم".

واختتم: "لكن سيظل ’دي آر أس’ يلعب على الأرجح دورًا في ضمان أن تُتم حركة التجاوز. تأثيره سيكون أقل، حيث أنّ ذلك ما أعتقده".

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