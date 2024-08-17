مكلارين: من السذاجة تجاهل أي فريق ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا

نجحت مكلارين – التي استهلت موسم 2023 وهي من بين أبطأ فرق البطولة – في قلب الموازين تمامًا مع وتيرة تطويرها الثابتة وباتت تملك على الأرجح أسرع سيارة في الفورمولا 1 حاليًا وتنافس مع ريد بُل على لقب بطولة الصانعين لموسم 2024.

على الجانب الآخر، كانت أستون مارتن أحد أبرز وأسرع الفرق في بداية 2023، قبل أن يتراجع أداؤها بشكل كبير رغم تحديثاتها المستمرة وتصبح الآن أحد فرق وسط الترتيب.

مع ذلك، وفي ظل تضاؤل ما يمكن استخراجه من الجيل الحالي للسيارات مع ثبات القوانين للموسم المُقبل، فمن المتوقع أن تتقارب المنافسة أكثر ما قد يوفّر الفرصة لفرق أخرى مثل أستون مارتن كي تتقدم إلى معركة الصدارة.

وهو ما يعتقده زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين، حيث صرّح قائلًا: "قد نشهد موسمًا ملحميًا في العام المُقبل".

وأضاف: "ستكون هنالك 4 فرق تنافس على اللقب، ولكن أعتقد بأنه سيكون من السذاجة تجاهل أي فريق آخر ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا".

وتابع: "قد نرى تغيرًا سريعًا للوضع. صحيح أن أستون مارتن تراجعت، ولكن بمقدورهم العودة قريبًا. فريق آربي على سبيل المثال كان سريعًا جدًا في بداية الموسم، ولهذا لا سبب يمنع الفرق الأخرى من تحقيق ما وصلنا إليه نحن".

وأكمل: "لقد وصلنا إلى هذه المكانة بالعمل الدؤوب والأشخاص الرائعين، لكن الفرق الأخرى لديها نفس الأدوات ونفس حجم الميزانية، والجميع لديه وصل لذات التقنيات. وعليه ليس هنالك ما يمنع الآخرين من تكرار ما فعلناه العام الماضي".