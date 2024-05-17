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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

مكلارين: من السذاجة الاعتقاد أن الفوز بانتظام ممكن الآن

مكلارين ستكون "ساذجة" إذا ما ظنت أن بمقدورها تحقيق الفوز بانتظام الآن في الفورمولا 1 بعد الانتصار الذي حققه لاندو نوريس في ميامي، وذلك وفقًا لأوسكار بياستري والسائق البريطاني نفسه.

إحتفالات لاندو نوريس، مكلارين وزاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين بالفوز

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

أتى الفوز العاطفي لنوريس في ميامي عقب تحديثات ضخمة جلبتها مكلارين على سيارتها لموسم 2024، والتي أظهرت لمحات من وتيرة متفوقة على ريد بُل.

وقد تضمن ذلك أزمنة لنوريس على إطارات قديمة بالمقارنة مع المتصدر المبكر ماكس فيرستابن قبل دخول سيارة الأمان في منتصف السباق، وهو ما بدّل المراكز ومنح مكلارين فوزها الأول منذ 2021.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة إيمولا الكبرى، أصرّ نوريس على أن مكلارين هي "ثالث أسرع فريق" في ترتيب المنافسة الآن، الأمر الذي سُئِل عنه بياستري لاحقًا وما إذا كان يرى بأن هذا تقييم منصف.

إذ رد الأسترالي قائلًا: "من الصعب للغاية معرفة ذلك. فقد ذهبنا إلى الصين وميامي ونحن نتوقع بأننا سنعاني أكثر، في حين خضنا ربما أكثر جولتين تنافسية هذا الموسم. وميامي كانت كذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "أعتقد بأننا تعلمنا ألا نتوقع أي شيء حول الموقع الذي سنتواجد فيه ونرى فقط ما سيحدث".

وتابع: "أرى أنه سيكون من السذاجة الظن أن بمقدورنا الفوز بكل جولة الآن بعدما حققنًا فوزًا واحدًا. لكننا نقترب من ذلك بكل تأكيد".

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من جهته، يشعر نوريس أن مكلارين ما يزال أمامها المزيد من العمل كي تنافس على الفوز بانتظام، ولا سيما مع التحديات الصعبة للإطارات هذا العام في سباقات مثل أستراليا التي فاز بها كارلوس ساينز لصالح فيراري.

حيث قال: "مع التقدم الذي نحققه والتحديثات التي جلبناها، فلا سبب يمنع من أن ننافس على اللقب قريبًا".

وأردف: "لكنها مهمة أخرى تمامًا أن نفعل ذلك بشكل منتظم، في كل جولة، وأن تكون حاضرًا لتقديم الأداء المطلوب تحت الضغط في كل مرة – في التصفيات وفي السباقات – أن تنافس على تلك المراكز أكثر مما فعلت أنا".

وأكمل: "ليست لدي ثقة زائدة، ولا أفتقر لها كذلك. أشعر أنني ضمن توازن جيد من ناحية تقبّل موقعنا الحالي، وما أزال أرى أننا ثالث أسرع فريق الآن، لكن ذلك قد يتغير إذا ما خضنا جولة أخرى جيدة هنا".

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