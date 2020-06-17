مكلارين منفتحة على بيع حصص من فريقها للفورمولا واحد لتعزيز وضعها المالي

بحثت مجموعة مكلارين الرئيسية عن تمويل إضافي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد الضربة الموجعة التي تلقتها من أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" وتسببت في تسريحها للعديد من الموظفين.

مع ذلك، أكّد أحد المصادر أنّ خطة البيع، والتي كشفت عنها سكاي نيوز أولًا، تتضمّن فقط حصصًا في مكلارين ريسينغ، ما يعني فريق الإندي كار كذلك بالإضافة إلى الفورمولا واحد.

وترى مكلارين أن تقديم سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار في 2021 كفرصة لمعادلة مستوى التنافسية مع فرق الصدارة الثلاثة.

وعليه ترى العلامة البريطانية أنّه من المهم أن تمتلك التمويل الذي يسمح لفريق الفورمولا واحد بالتواجد ضمن وضع الإنفاق إلى الحد المسموح، ولا سيّما في 2021 عندما تتم عملية بدء تطوير الجيل الجديد من السيارات، وبالتالي تحصل على أفضل فرصة ممكنة للتقدم في الترتيب.

وتحظى مكلارين ريسينغ في الوقت الحالي بذات حاملي الأسهم مثل الشركة الأم، لذلك فإنّ بيع حصّة من الفريق ستتضمّن نوعًا من إعادة الهيكلة.

جديرٌ بالذكر أنّ حوالي 56 بالمئة من مجموعة مكلارين مملوكة من قِبَل شركة ممتلكات القابضة البحرينية، 14 بالمئة من قِبَل منصور عجة و10 بالمئة لمايكل لاتيفي، بينما تنقسم الـ 20 بالمئة المتبقية بين بقية المساهمين.

وقد تمّ ربط اسم لاتيفي باستثمار في ويليامز، بعد أن وافق بالفعل على منح فريق غروف قرضًا، وإذا ما حدث ذلك، فقد يكون هنالك تأثير على استثماره طويل الأمد مع مكلارين.

وأعلنت مجموعة مكلارين الشهر الماضي عن خطط لتسريح بين موظفيها، حيث من المتوقّع الاستغناء عن 70 من العاملين في فريق السباقات.

وفيما يتعلّق ببحثها الواسع عن التمويل، أشارت الشركة الأم كذلك إلى أنّها "تنظر حاليًا في عدد من بدائل التمويل المالي المحتملة، المؤمنة وغير المؤمنة، لما يصل إلى 275 مليون جنيه إسترليني، وذلك لتعزيز وضع سيولتها المالية. وأنّ تحديثًا للوضع سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".