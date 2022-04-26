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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

مكلارين: منصة التتويج في إيمولا دليل على واقعية تقدم الفريق

قالت مكلارين أن منصة التتويج التي سجلتها في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى قدّمت دليلًا حقيقيًا على أن "ام.سي.ال36" باتت سيارة أفضل مما كانت في بداية الموسم.

مكلارين: منصة التتويج في إيمولا دليل على واقعية تقدم الفريق

خاض الفريق المتمركز في ووكينغ بداية صعبة لموسم 2022 في الفورمولا واحد، حيث شابت التجارب الشتوية الأخيرة مشاكل متعلقة بالمكابح ومن ثمّ واجه الفريق جولة افتتاحية صعبة في البحرين خرج منها خالي الوفاض.

مع ذلك، ومنذ ذلك الحين، بدت سيارت مكلارين أكثر تنافسية، وتمكن الفريق أخيرًا في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي من التأهّل ثالثًا في تصفيات الجمعة المبللة/الجافة، قبل أن يحتل سائقه لاندو نوريس المركز الثالث  في سباق الأحد خلف ثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز.

واعترف أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بأنه وبعد المركزين الخامس والسادس اللذين حققهما الفريق في أستراليا قبل أسبوعين، فإن نتيجة إيمولا تشير أن الأداء الحالي يرسم صورة واقعية لتقدم الفريق.

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فقال: "من الرائع رؤية أننا نملك ذلك الثبات في الأداء، وأنه بات لدينا تأكيد بأن نتيجة ملبورن لم تكن عابرة، وأن سيارتنا جيّدة بالفعل وتمثّل أساسًا متينًا لسلسلة التحديثات الإضافية التي ستدخل عليها مستقبلًا".

وأضاف: "كان من الجيّد رؤية تنافسيتنا خلال ظروف طبيعية نهاية هذا الأسبوع، وكنا في النهاية ثالث أسرع فريق".

وتابع: "بالطبّع من أجل أن تسجل منصة تتويج في الوضع الحالي فيجب أن تواجه واحدة من السيارتين لدي ريد بُل وفيراري المشاكل، وذلك كونهما تتقدمان بخطوة كبيرة في الأمام على صعيد الأداء، لكن الأمر في ذات الوقت لا يتمحور حول الأداء فقط، بل خوض نهاية أسبوع متكاملة كذلك، وهو ما فعلناه".

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