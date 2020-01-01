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مكلارين: منافسة فرق الصدارة في 2021 ليست "مهمة مستحيلة"

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مكلارين: منافسة فرق الصدارة في 2021 ليست "مهمة مستحيلة"
01-01-2020

أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن منافسة فرق الصدارة في الفورمولا واحد موسم 2021، ليست "مهمة مستحيلة".

تستعد الفورمولا واحد لموجة تحديثات كبيرة للغاية في القوانين تهدف إلى زعزعة هيمنة فرق الصدارة وتقريب مستويات المنافسة، بعد حقبة المحركات الهجينة التي شهدت هيمنة ثلاثة فرق: مرسيدس، فيراري وريد بُل منذ عام 2014.

وستستعمل مكلارين محركات مرسيدس في 2021، ما يعني أنها ستحظى بالمحرك الذي أحرز الفوز بالألقاب الستة الأخيرة.

وبينما يرى سيدل أن فرق الصدارة ستواصل هيمنتها بالرغم من تغيير القوانين الجذري، لكنه يرى أن قفزة كبيرة في الأداء لفريق مكلارين أمر لا يمكن استبعاده.

لكنه بالمقابل يعي أنه على مكلارين تقديم "أداء قوي للغاية" في موسم 2020.

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فقال: "على المدى القصير، هدفي الواضح أن نحقق قفزة كبيرة مع سيارة الموسم المقبل، لكننا في الوقت عينه علينا الحفاظ على أهدافنا الواقعية".

وأكمل: "بالنسبة لي، القفزة الجيدة جداً تعني أن نصبح في موقع وسط بين موقعنا الحالي وبين فرق الصدارة لناحية زمن اللفة الواحدة، ما سيكون إنجازاً رائعاً، لكن ما زال أمامنا عمل كبير لأن فرق الصدارة تواصل تحسين سياراتها كذلك".

وأضاف: "فرق الصدارة الثلاثة لهذه الحقبة، ليسوا هناك لأنهم يمتلكون ميزانيات أكبر، بل لأنهم ببساطة يقومون بعمل أفضل. لذا، ذلك يعني وبشكل تلقائي أنهم يمتلكون أفضلية لموسم 2021".

وتابع: "حتى مع قانون سقف الميزانيات الذي سينطلق من 2021، علينا أن نكون واقعيين، فرق الصدارة ستحافظ على مواقعها منذ 2021".

واسترسل: "لكن مع ذلك، لقد رأينا ما حصل في الماضي، إنها ليست مهمة مستحيلة".

وأردف: "علينا أن نكون واقعيين وأن نكون صبورين بما يكفي بالتزامن مع أهداف طموحة لكن واقعية، إذ سيستغرق تحقيقها وقتاً".

واستكمل: "كان الأمر مختلفاً مع مرسيدس أو ريد بُل عندما بدؤوا المشاركة. الأمر الأهم هو تواجد رؤية واضحة، وخطة عملية لكيفية الاستعداد للمستقبل، وكيفية تنفيذ كل شيء خطوة بخطوة".

واختتم: "من ثم، يقع الأمر علينا كفريق لتحقيق أهدافنا".

يشار إلى أن مكلارين أنهت موسم 2019 بالمركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين، وهي أفضل نتيجة لها منذ المركز الثالث في موسم 2012.

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