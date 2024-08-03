مكلارين ممتنة لعدم معاناتها من مشاكل السائقين مثل ريد بُل

بالرُغم من توقيعه عقدًا لعدة مواسم مع ريد بُل قُبيل جائزة كندا الكبرى، كان سيرجيو بيريز هو محور الشائعات والتكهنات حول مستقبله مع الفريق الذي ربما أوشك على الاستغناء عن خدماته خلال العطلة الصيفية قبل أن يقرر الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم ومن ثم تقييم إذا ما سيستكمل مسيرته مع العلامة النمساوية.

وقد أكّدت ريد بُل مرارًا على أنها بحاجة لأداء كلا سائقيها من أجل المحافظة على تقدمها في بطولة الصانعين في ظل لحاق مكلارين بها على بعد 42 نقطة فقط.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من قرار ريد بُل بالإبقاء على بيريز، قال براون: "ذلك سؤال صعب. كما تعلمون فإن لديهم فريقان وبرنامج ناشئين. لكنهم الآن يملكون تشكيلة مؤلفة من سائق في صدارة البطولة وآخر في المركز السابع".

وأضاف: "بيريز سائق رائع، فلديه 6 انتصارات في مسيرته، لذلك نعلم جميعًا بأن قادر على تحقيق الفوز، لكن يبدو بأنه يواجه بعض المشاكل في الوقت الحالي".

وتابع: "لا أعلم ما الذي يجري هناك، ذلك أمر هم بحاجة لمعرفته والوصول إلى حل له. لكنني سعيد بأنني لا أواجه أية مشاكل خاصة بالسائقين".

في المقابل، فقد أوضح براون أنه بالرغم من أن فريقه مكلارين من المرجّح أكثر أن ينافس على بطولة الصانعين فقط هذا الموسم، إلا أنهم يستهدفون المنافسة على كلا البطولتين.

إذ وعند سؤاله إذا ما كانت بطولة الصانعين هي الأولوية للفريق الآن، قال براون: "كلتاهما تمثلان أولوية بالنسبة لنا. لأنه في النهاية كي تفوز ببطولة الصانعين، على كلا سائقيك أن يكملا السباقات في أعلى مركز ممكن".

وأكمل: "أود رؤية سائقينا ضمن الثلاثة الأوائل. نحن الآن في المركزين الثاني والرابع. وكلما كان ترتيبك أعلى في بطولة السائقين، كلما كان من الأسهل أن تحقق بطولة الصانعين. ولهذا نستهدف كلتا البطولتين".