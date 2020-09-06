مكلارين: معركتنا ليست مع مرسيدس في مونزا

سينطلق كارلوس ساينز سائق مكلارين من المركز الثالث في مونزا، حيث تشير انطلاقات مكلارين هذا العام إلى أنّ الإسباني يملك الفرصة للدخول في معركة مع ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس الذين سينطلقان من الصف الأوّل.

مع ذلك، أصرّ سيدل على أنه وإذا ما تقدم ساينز أمام سيارة مرسيدس على الانطلاقة، فإنّ مكلارين لن تخاطر بخسارة المركز الثالث في السباق، ولا سيّما مع الفرق التي تنافسها حاليًا في بطولة الصانعين.

في المقابل، سينطلق سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت من المركز الرابع، وسائق رينو دانيال ريكاردو من السابع، في ظل إظهار الأخير لوتيرة سباقات جيّدة.

"أعتقد أنّه من ناحية المقاربة لن يكون الوضع مختلفًا عن أيّ سباق. عادة ما نحظى بانطلاقات جيّدة، ودومًا ما نحاول تجاوز السيارات أمامنا في اللفة الأولى" قال سيدل.

وأضاف: "أنا واثق بأنّنا سنحاول القيام بذات الأمر اليوم، لكن وحتى إذا ما حصل ذلك وتقدمنا أمام إحدى سيارتي مرسيدس على الانطلاقة، عندها سنكون بحاجة لإيجاد التوازن المناسب حول ما إذا كان من المنطقي منافستهم أو محاولة إبقائهم في الخلف. كونك في النهاية قد تخسر مزيدًا من الأداء عبر محاولة القيام بأمرٍ ليس ممكنًا ببساطة".

هذا ويتفق سيدل مع أنّ ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الذي سينطلق من المركز الخامس يمثّل التهديد الأكبر لساينز في السباق، على الرُغم من تراجع أداء الهولندي في التصفيات.

فقال: "فيما يتعلّق بالسيارات خلف كارلوس في الوقت الحالي، أو بين كارلوس ولاندو (نوريس، الذي سينطلق سادسًا)، فقد رأينا يوم الجمعة بأنّ وتيرتيهما للسباق كانت جيّدة، سيارة رينو وسيارة ريد بُل مع ماكس. ماكس دومًا هو السائق الذي لا تجب الاستهانة به من حيث حرفيته في التسابق وكذلك الطاقة التي يملكونها".

واختتم: "لذا وإذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي، فلن يكون من السهل إبقاء ماكس في الخلف، لكنّني أعتقد بأنّنا ينخوض معركة جيّدة مع مراكز الانطلاقة في مواجهة ريسينغ بوينت ورينو. وكما قلت سنحاول إبقاء منافسينا في الخلف لأطول فترة ممكنة".