مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو
تبحث مكلارين عن المزيد من الأداء بعد يوم افتتاحي صعب في جائزة موناكو الكبرى، إذ تعرض بطل العالم لاندو نوريس لمشاكل اعتمادية، بينما وجد أوسكار بياستري نفسه متأخرًا بثانية كاملة عن الصدارة.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أليستير ستالي
دخلت مكلارين عطلة نهاية الأسبوع في مونتي كارلو وهي واثقة نسبيًا من أن الأداء الذي أظهرته سيارتها في المنعطفات البطيئة خلال جائزة كندا الكبرى سيمنحها أفضلية في شوارع الإمارة، لكن اليوم الأول من التجارب كشف عن الكثير من العمل الذي يتعين على الفريق إنجازه قبل يوم السبت.
وخلال الحصة الحرة الثانية بعد ظهر الجمعة، لم يتمكن بياستري من تحقيق أفضل من المركز السابع، متأخرًا بفارق 1.062 ثانية عن متصدر الحصة لويس هاميلتون سائق فيراري، بينما اكتفى نوريس بالمركز التاسع عشر بعد أن اضطر إلى إيقاف سيارته مبكرًا عند منعطف "نوفيل شيكان" بسبب مشكلة كهربائية لم تُشخّص أسبابها بعد.
وقال بياستري: "كان الشعور جيدًا إلى حد ما، لكننا لم نكن بالسرعة التي كنا نطمح إليها للأسف، لذا كان يومًا صعبًا".
وأضاف: "حققنا بعض التقدم من الحصة الحرة الأولى إلى الثانية، لكننا انتقلنا من التأخر بفارق ثانية ونصف إلى التأخر بثانية واحدة. لذلك كان يومًا صعبًا بالنسبة إلينا. هناك بعض الأمور التي يجب إيجاد حلول لها خلال الليل."
واعترف بياستري بأن الفارق مع سيارتي فيراري المتصدرتين كان أكبر بكثير مما توقعه الفريق على الحلبة القصيرة التي يبلغ طولها 3.337 كيلومترات.
وأضاف: "كنا نتوقع دائمًا أن تكون فيراري سريعة، وهي تبدو سريعة للغاية بالفعل، لكننا كنا نأمل أن نكون أقرب بكثير".
وأردف: "سنرى ما الذي يمكننا تقديمه غدًا. في الفورمولا 1 الحالية لا يمكنك أن تقلب السيارة رأسًا على عقب بالكامل بين ليلة وضحاها".
وأكمل: "سنحاول بالتأكيد العثور على شيء ما، لأننا بحاجة إلى ذلك. لكنني لا أملك أي أفكار سحرية في الوقت الحالي."
وفي الوقت نفسه، ما تزال مكلارين تحاول فهم السبب الذي أدى إلى توقف سيارة نوريس بشكل مفاجئ، بعدما وصف كبير المصممين روب مارشال المشكلة بأنها عطل كهربائي.
وقال مارشال: "لا نعرف بشكل قاطع حتى الآن. تعرضت السيارة لمشكلة كهربائية وتوقفت بالكامل".
وأضاف: "لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي لتحليل البيانات ومعرفة ما حدث بالضبط. يمكن أن يكون أي شيء، لكنه عطل كهربائي."
وأشار مارشال إلى أن أداء مكلارين كان ضعيفًا بشكل خاص في المقطع الأول من الحلبة، ما دفعه للاعتقاد بأن الفريق لم ينجح بعد في الوصول إلى الإعداد المثالي لدرجات حرارة الإطارات.
وأكمل: "نحن واثقون من قدرتنا على تحسين الوضع قليلًا".
وأردف: "أعتقد أننا كنا نعاني في الجزء الأول من اللفة، ثم بدأنا نصبح أكثر تنافسية في القطاعين الثاني والثالث".
واختتم بالقول: "ربما يتعلق الأمر بدرجات حرارة الإطارات أو ربما بشيء آخر. لكن بالتأكيد لدينا بعض الأمور التي يجب العمل عليها، خصوصًا في النصف الأول من اللفة".
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مكلارين مصدومة من تأخرها "بثانية كاملة" مع تعرض نوريس لمشكلة خلال تجارب موناكو
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