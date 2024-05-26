مكلارين: مشاكل الملصقات الدعائية في موناكو "غير مقبولة"
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن مشاكل الملصقات الإعلانية خلال جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد "غير مقبولة".
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
خلال جولة موناكو كانت الملصقات الإعلانية تقع وتتساقط من مواقعها إلى أرض المسار.
وفي بعض المناطق، مثل منطقة المسبح، كانت السيارات تحتك بالحائط وتتناثر أجزاء من تلك الملصقات كذلك.
لكن وبالنسبة إلى نوريس، فإن قسماً كاملاً من أحد الملصقات خُلع من مكانه بسبب اقتراب السيارات الشديد.
وفي المراحل الأخيرة من القسم الأول للتصفيات ساهم سائقا فيراري بإبعاد أحد الملصقات بعيداً قبل أن تجتازه سيارة ويليامز ومن ثم يُسحب تحت سيارة نوريس.
وانزعج نوريس مما جرى، حيث اضطر للدخول إلى منصة الصيانة لعدة دقائق وكاد ذلك يكلفه عدم التأهل.
فقال: "كان عليّ دخول المنصة لاقتلاع الملصق. لا يجب أن تحصل مثل هذه الأمور في الفورمولا واحد".
وأكمل: "ذلك أمر سخيف بعض الشيء برأيي. قلنا في اجتماع السائقين أن مثل هذه المشكلة ستتكرر، وقالوا لنا أنه سيتم إصلاحها. لكن يبدو أن ذلك لم يحصل".
وأردف: "عليهم الخروج بحلول أفضل من تلك الملصقات. نحن نلمس الحائط ومن غير المقبول أن يخرّب ذلك جولتك بأكملها. عليهم إيجاد حلول أفضل".
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
من جهته، كرر أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين وجهة نظر سائقه مؤكداً أن مثل تلك الأمور غير مقبولة، وحثّ المنظمين على إيجاد حلّ للمشكلة قبل أن تتسبب بعواقب أكبر.
فقال: "ما حصل في القسم الأول لا يجب أن يحصل، وليس ضمن معايير سباقات السيارات".
وأكمل: "سُحب الملصق أسفل السيارة وبالتالي خسر الكثير من الارتكازية بما يعادل 3 ثوانٍ في اللفة".
واختتم: "هذه المشاكل متكررة في كل موسم، وعلينا إصلاحها فقد أثّرت على لاندو بشكل كارثي لناحية الأداء".
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قد طلب من المارشلز إزالة أية ملصقات غير مثبّتة جيداً بعد انتهاء القسم الأول من التصفيات لضمان عدم تكرار المشكلة في القسمين الثاني والثالث.
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