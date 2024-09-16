مكلارين: مساعدة نوريس مثّلت 50% من فوز بياستري في أذربيجان

يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا 1 أنّ حجز نوريس لسيرجيو بيريز لعب دورًا جوهريًا في فوز بياستري في أذربيجان.

كان بياستري متواجدًا خلف شارل لوكلير سائق فيراري خلال الفترة الأولى ضمن السباق ذي التوقّف الوحيد عندما حاول بيريز تجاوز سائق مكلارين عبر التوقّف قبله في اللفّة الـ 14.

وعوضًا عن الردّ فورًا، بقي بياستري على الحلبة للفّتين إضافيّتين قبل التوقّف في اللفّة الـ 16، وهو ما وضعه أمام خطر خسارة المركز الثاني لصالح سائق ريد بُل.

لكن على إثر دعم مكلارين لنوريس ضمن آماله في مواجهة ماكس فيرستابن على اللقب، ساعد نوريس بياستري في الحقيقة في باكو.

فبعد انطلاقه من المركز الـ 15 على إطارات "هارد"، تراجع نوريس بحيّز وقفة صيانة خلف بيريز وعاد المكسيكي خلفه بعد توقّفه. ومثلما طلب منه مهندسه، حاول نوريس تعطيل بيريز للفّتين، وهو ما سمح لبياستري بإجراء وقفته والعودة أمام سائق ريد بُل.

وساعدت لفّتا دخوله وخروجه في تقليص الفجوة مع المتصدّر شارل لوكلير سائق فيراري حالما أجرى توقّفه، وأقدم الأسترالي على هجومه في اللفّة الـ 20 لينتزع الصدارة ويُدافع عنها في ما تبقى ليُحقّق الفوز.

وقال ستيلا أنّ ما قام به نوريس كان حاسمًا في فوز بياستري بالسباق، إذ أنّ التراجع خلف بيريز كان ليحرمه فرصة تجاوز لوكلير قبل تراجع أداء إطاراته في الهواء المتّسخ.

وقال ستيلا: "كان بيريز يتجاوزنا عبر التوقّف، ولولا مساعدة لاندو لكان بوسع بيريز البقاء أمام أوسكار، وكان السباق ليكون مختلفًا تمامًا".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّ 50% من فوز أوسكار اليوم يعود إلى لاندو ويُظهر ذلك مقاربتنا للتسابق كفريقٍ واحد. خضنا محادثات قبل عطلة نهاية الأسبوع وقلنا أنّنا سنميل فيها لجهة أو أخرى. لكنّنا نقارب كلّ عطلة نهاية أسبوعٍ ونحن نُحاول تحقيق أقصى نتيجة للفريق، وفي حال احتاج سائقٌ للمساعدة، فإنّ الآخر سيفعل ذلك".