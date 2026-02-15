مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

اعترف ستيلا بأنّ مرسيدس وفيراري كانتا "أسرع منهم" في محاكاة السباق خلال أول اختبار لما قبل الموسم في البحرين، كما يعتقد أيضًا أن ريد بُل ريسينغ ستكون ضمن المنافسة.

ومع توجه الفرق إلى إجراء محاكاة اللفات الطويلة يومي الخميس والجمعة، انقشع تدريجيًا ضباب الغموض المحيط باختبارات ما قبل الموسم. ورغم استمرار الكثير من علامات الاستفهام حول الترتيب الدقيق للقوى، فإن الملاحظة المشتركة لدى معظم الفرق هي وجود مجموعة متقدمة تضم الأربعة الكبار التقليديين: مرسيدس، فيراري، ريد بُل ومكلارين.

وتبادلت مرسيدس وريد بُل جذب العناوين الرئيسية – مرسيدس بموثوقيتها المبكرة في تجربة برشلونة، وريد بُل بأدائها اللافت في اعتماد الطاقة من المحرك الكهربائي الأقوى لعام 2026، وهو إنجاز تجدر الإشادة به خاصة أنها المرة الأولى التي تصنع فيها ريد بُل وحدة طاقة خاصة بها.

لكن فيراري، التي حلّقت في البداية تحت الرادار، أصبحت الآن حديث خطّ الحظائر. فمع تعرض مرسيدس لبعض المشاكل في النصف الثاني من اختبار البحرين، تفوقت سكوديريا في المسافات المقطوعة. كما أثبت شارل لوكلير ولويس هاميلتون سرعتهما في اللفات الطويلة يومي الخميس والجمعة على التوالي، ويقول ستيلا إن فريقه السابق ومرسيدس يبدوان متقدمين بخطوة في هذه المرحلة.

وقال ستيلا: "من حيث وتيرة السباق، فأستطيع أن أؤكد أن وتيرة فيراري تبدو تنافسية للغاية. في المحاكاة التي قام بها هاميلتون، وفي الوقت نفسه كانت هناك واحدة من أندريا كيمي أنتونيللي وأخرى من أوسكار بياستري. أعتقد أن أنتونيللي وهاميلتون كانا أسرع منا في محاكاة السباق.

وأكمل: "أود أن أقول إن محاكاة شارل يوم الخميس كانت تنافسية جدًا وعلى المستوى نفسه لمحاكاة اليوم. أدعو الجميع فقط إلى الحذر من قراءة الكثير في بيانات الاختبارات. ومع ذلك، من حيث المؤشرات الأولية على صعيد التنافسية، أعتقد أنه يمكن بالتأكيد وضع فيراري ومرسيدس في صدارة القائمة".

كما رأى ستيلا أن ريد بُل "مجهزة بشكل جيد للغاية"، لذلك لا يعتقد أن أيًا من الفرق الأربعة الكبرى التقليدية أخفقت في إصابة الهدف.

ورغم دعوته لـ "فيا" إلى إجراء ثلاثة تعديلات لتحسين السلامة والعرض على الحلبة قبل افتتاح الموسم في ملبورن، فإنه لا يزال يعتقد أن سباق جائزة أستراليا الكبرى سيُحسم بواسطة الفريق صاحب السيارة الأفضل إجمالًا، وليس فقط بسبب المتطلبات المختلفة جذريًا لوحدات الطاقة الهجينة.

وأوضح قائلًا: "يتعيّن عليك أحيانًا القيام بأمور غير بديهية من منظور القيادة لتعظيم الاستفادة من وحدة الطاقة وبالتالي تحقيق أسرع زمن لفة".

وأكمل: "سيتعيّن على السائقين أحيانًا رفع القدم وترك السيارة تنساب في التجارب التأهيلية قبل الكبح، وهو ليس بالضرورة الأسلوب الذي اعتادوا عليه في مسيرتهم. أو في بعض المنعطفات عالية السرعة قد ترغب في استعادة بعض الطاقة بدلًا من اجتياز المنعطف بأقصى سرعة".

واختتم بالقول: "ستكون أسرع سيارة في ملبورن هي التي تمتلك أفضل قوة ارتكازيّة، وتكون الأسرع في المنعطفات، ولديها وحدة طاقة تنافسية من حيث قوة محرك الاحتراق الداخلي وكذلك من حيث استعادة الطاقة وتوفيرها. لذا يعود الأمر إلى حقيقة أن الفورمولا 1 معقدة، لكن أعتقد أننا سنعتاد عليها."