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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

مكلارين: مرسيدس من بين أسرع الفرق حالياً

ترى مكلارين أن مرسيدس باتت من بين أسرع الفرق حالياً في الفورمولا واحد، وذلك وفقاً لمدير الفريق أندريا ستيلا.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

جورج راسل، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

عانت مرسيدس بشكل واضح خلال حقبة المؤثرات الأرضية واضطرت لإجراء تعديلات جذرية في تصميم هيكل سيارتها.

كما أن السهام الفضية دخلت موسم 2024 الجاري بهيكل جديد بالكامل، لكن مؤشرات التفاؤل كانت قليلة.

لكن وفي موناكو، برزت مرسيدس بشكل واضح حيث قدمت لمحات من التأدية السريعة، وفي كندا شارك الفريق بسيارة محدّثة مزودة بجانح أمامي جديد مع كلا السائقين.

تصدر لويس هاميلتون التجارب الحرة الثالثة بينما أحرز جورج راسل قطب الانطلاق الأول.

ويبدو أن السهام الفضية قد وجدت أخيراً الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحديثات السيارة وهذا ما عبّر عنه توتو وولف مدير الفريق مؤخراً.

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من جانبه، اعترف ستيلا، الذي يتزود فريقه مكلارين بالمحركات الألمانية، أن مرسيدس تبدو بالفعل من بين أسرع الفرق، بل يبدو أنها كانت أسرع من مكلارين في بعض الأماكن.

فقال على هامش جولة كندا: "قلتُ لبعض الزملاء أنني أعتقد بأن مرسيدس من بين أسرع الفرق".

وأكمل: "بعض أزمنة اللفات التي سجلوها في موناكو والجولات السابقة كانت أسرع منا..".

وأردف: "لم يكن بوسعنا القيام بمثل تلك اللفات حتى مع كمية وقود منخفضة". 

واختتم: "من الواضح أنهم يمتلكون الإمكانيات وأعتقد أنهم بدؤوا يتعلمون كيفية الاستفادة منها".

يشار إلى أن راسل حقق المركز الثالث في سباق كندا المتقلب، خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

جورج راسل، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

جورج راسل، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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