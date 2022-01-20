مكلارين: مرسيدس "متفائلة" حيال تحسّن موثوقيّة محرّكها

تواجد الصانع الألماني في معركة حامية على لقب البطولة مع ريد بُل طوال منافسات موسم 2021، لكن تعيّن عليه مواجهة سلسلة من عقوبات شبكة الانطلاق في الجولات الأخيرة من الموسم في ظلّ مخاوف حيال موثوقيّة وحدة الطاقة.

وتحدّ القوانين الفرق بما مجموعه ثلاث وحدات طاقة للموسم بأكمله، لكنّ سائقَي مرسيدس اضطرّا للحصول على عددٍ من المكوّنات الجديدة الإضافيّة.

إذ استخدم فالتيري بوتاس إجماليّ ستّة محرّكات احتراقٍ داخليّة خلال الموسم، وهو العدد الأعلى بين جميع السائقين، في حين بلغ زميله لويس هاميلتون خمسة.

كما تعيّن على زبائن مرسيدس كلٌ من مكلارين، وأستون مارتن وويليامز استخدام وحدة رابعة خلال النصف الثاني من العام.

ومع اتّجاه الفورمولا واحد لتجميد المحرّكات بدءًا من هذا العام، كانت هناك حالة استعجاليّة في صفوف مرسيدس لحلّ المشاكل فورًا كي لا تبقى عالقة معها.

لكن مع بقاء أسابيع قليلة على اختبار وحدات الطاقة الجديدة على الحلبة للمرّة الأولى في التجارب الشتويّة، حصلت مكلارين على بعض التشجيعات حيال مدى التقدّم.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول حصول مكلارين على أيّ ردود فعلٍ من مرسديس حول المحرّكات، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ العلامات تبدو مشجّعة.

وقال في هذا الصدد: "يحظون بشعورٍ جيّد حول التطويرات. حصلنا على موثوقيّة جيّدة العام الماضي لحسن الحظّ. الموثوقيّة لا تقتصر على وحدة الطاقة. لذا أعتقد بأنّ طاقمنا قام بعملٍ جيّد في العمل على وحدة الطاقة في العام الأوّل. لم تكن الموثوقيّة مصدر قلقٍ كبيرٍ بالنسبة إلينا مثل الآخرين".

وأكمل: "تحدّثت إلى توتو وولف (مدير فريق مرسيدس) الأسبوع الماضي حول ذلك. وكان متفائلًا".

وأردف: "أعتقد بأنّ سباق وحدات الطاقة يبدو متقاربًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لكنّني لست قلقًا حيال ذلك".

وبحديثه العام الماضي، قال وولف أنّ مشاكل محرّك مرسيدس في 2021 كانت نتيجة لطريقة اتّباعها لمقاربة تطوير عدائيّة للحاق بفيراري بعد مكاسب محرّكها في 2019.

وقال النمساوي حينها: "دُفعنا بقوّة في 2019، وخرجنا بوحدة طاقة قويّة في 2020، لكن ربّما دفعنا ذلك بشكلٍ مفرط".

وأضاف: "إن كنت ضمن سعيٍ دائمٍ وراء الأداء، فإنّ الموثوقيّة قد تتأخّر في بعض الأحيان. وأعتقد بأنّ ذلك ما حدث".