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مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ مرسيدس ستكون "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق في جائزة روسيا الكبرى في حال تواصل الطقس الجاف.

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

في حين أنّ لاندو نوريس فاجأ الجميع بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في الأجواء الرطبة في تصفيات السبت، فقد حافظ هو ومدراؤه على حذرهم حيال قدرته على البقاء في المقدّمة في السباق.

وبالنظر إلى أنّ الأرصاد الجويّة تُشير إلى تحسّن كبير في الأحوال ومن المنتظر أن يكون السباق جافًا، فإنّ جميع الأنظار ستركّز على قدرة لويس هاميلتون على التقدّم بسرعة إلى الأمام بانطلاقه من المركز الرابع.

وبحديثه عن فرص مكلارين في السباق، قال سيدل: "نعلم جميعًا بناءً على تجارب الجمعة أنّه في وضع طبيعي للمسار فإنّ مرسيدس كانت في عالم لوحدها".

وأضاف: "هذه حلبة كانوا أقوياء عليه على مرّ الأعوام. وظهر ذلك في التجارب، لذا أفترض بأنّه سيكون من الصعب الإبقاء على لويس خلفنا".

وأكمل: "لكن في ذات الوقت فقد شاهدنا في السباقات الماضية أنّك إن انطلقت من الأمام فهناك فرصة لتقديم عملٍ رائع، وذلك ما نريد محاولة فعله مجدّدًا، من دون التركيز على الفوز".

وأردف: "سنُجهّز لسباقنا بشكلٍ مماثلٍ لما فعلنا طوال الموسم. لدينا فريقٌ قوي على صعيد إنجاز السباقات والاستراتيجيّة ووقفات الصيانة ولدينا سائقان قويّان".

ويعتقد نوريس، الذي نجح في الإبقاء على نوريس خلفه في جائزة إيطاليا الكبرى، بأنّ الوضع لا يبدو واضحًا بالكامل مثلما كانت عليه في مونزا.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه من الصعب تقديم إجابة واضحة مثل مونزا، لأنّ الجميع كان يقوم بأشياء مختلفة يوم الجمعة".

وأكمل: "كان البعض يُحاول التعامل مع التجارب الثانية على أنّها الثالثة وكان البعض الآخر يتعامل معها على أنّها الثانية. لذا فإنّ فهم الوتيرة الحقيقيّة ليس واضحًا مثلما كان في مونزا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ لدينا بعض العوامل المجهولة، لكنّنا سنقوم بتحضيراتنا ومراجعة كلّ شيء من التجارب وسنرى ما يُمكننا فعله".

وبالرغم من عدم تأكّده ممّا ستسير عليه الأمور، قال نوريس أنّه متجهّزٌ للمعركة في حال تقدّم هاميلتون إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ دانيال كان واثقًا أكثر في السباق الماضي: قال أنّه سيسعى لتحقيق الفوز وفعل ذلك. لذا ربّما أحتاج لتغيير مقاربتي قليلًا".

وأكمل: "عادة ما أكون متشائمًا بعض الشيء، وفي حال سارت الأمور على نحوٍ إيجابي فذلك أفضل، عوضًا عن التفكير بإيجابيّة ومن ثمّ لا تسير الأمور على نحوٍ جيّد. سأبذل كلّ ما في وسعي وسأسعى وراء الفوز".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ بوسعنا فعل ذلك، هناك فرصة، لكنّ مرسيدس لا تزال سريعة مثلما فعلت طوال الموسم. هذه إحدى أفضل حلباتها في الموسم بأكمله، سيكون هذا تحديًا جيّدًا، لكنّني متجهّزٌ لذلك".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

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