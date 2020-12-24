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مكلارين متمسكة بمقاربتها الهادفة مع برنامجها للسائقين الناشئين في الفورمولا واحد 

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مكلارين متمسكة بمقاربتها الهادفة مع برنامجها للسائقين الناشئين في الفورمولا واحد 

ليست لدى مكلارين أية خطط للتخلي عن مقاربتها "الهادفة" مع برنامجها للسائقين الناشئين في الفورمولا واحد، حيث تودّ تفادي أية مشاكل في إيجاد مقاعد لهم.

جلبت مكلارين عدداً من السائقين اليافعين إلى الفورمولا واحد ضمن برنامجها، من بينهم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات ولاندو نوريس الذي يقود حالياً مع الفريق.

ولا تمتلك مكلارين أي سائقٍ يافع حاليًا بعد أن ترك سيرجيو سيتي كامارا البرنامج لينضم إلى ريد بُل كسائق احتياطي.

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لكنّ زاك براون المدير التنفيذي يشعر أن المقاربة التي تتمحور حول عدد أقل من السائقين اليافعين، هي المقاربة الصحيحة لصالح الفريق، مشيراً إلى التوقيع مع دانيال ريكاردو لموسم 2021 كإثباتٍ على وجود مواهب خارج أسوار الفريق على الدوام.

فقال: "لدينا فلسفة مختلفة".

وأكمل: "أعتقد أنك (في حال كان هناك سائقون يافعون كثر) ستواجه المشاكل التي يواجهها الآخرون، وسنبدأ السعي لوضعهم في فرق أخرى، أو قد لا نجد مقاعد لهم".

وتابع: "ستبقى مكلارين الفريق الذي يودّ أغلب السائقين المشاركة معه، خاصة مع مواصلة تحقيقنا للتقدم".

وأردف: "لاندو سائق يافع. وقد بدأنا للتو مع دانيال، لذا فإن وجود سائق يرغب الانضمام بعد عام أو اثنين، فلن نجد له مقعداً".

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وتتعارض هذه المقاربة، مع ما تتبعه ريد بُل التي تمتلك عدداً من السائقين اليافعين كجزء من برنامجها، لكنها تعاني لإيجاد مقاعد لهم.

لكن أكدت مكلارين أنها تبقي أعينها مفتوحة على السائقين ضمن فئات الناشئين.

"مقاربتنا هادفة. أعتقد أن هذه هي الفكرة، نحن نعير انتباهنا لما يجري ضمن فئات الناشئين" قال براون.

واختتم: "سنرى بعد عام أو اثنين نوعية السائقين المتواجدين هناك".

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