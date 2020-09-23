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مكلارين متفاجئة من سحب سترول "الغاضب" لاستئناف عقوبة ريسينغ بوينت

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مكلارين متفاجئة من سحب سترول "الغاضب" لاستئناف عقوبة ريسينغ بوينت

قال زاك براون المدير التنفيذيّ لفريق مكلارين أنّه كان "متفاجئًا" من سحب لورنس سترول مالك فريق ريسينغ بوينت لاستئنافه في قضيّة "سيارة مرسيدس الورديّة" بعد أسابيع قليلة من تعهّده بتلميع اسم الفريق.

خُصمت 15 نقطة من رصيد ريسينغ بوينت في بطولة الصانعين وتمّ تغريمها بـ 400000 يورو بعد أن اعتبرتها "فيا" مُذنبة من خلال استخدام قنوات تهوية مكابح بتصميم مرسيدس.

ودفع ذلك القرار، إلى جانب استئناف رينو، ومكلارين وويليامز وفيراري للعقوبة، سترول إلى الإدلاء بتصريحات قويّة مُعربًا عن عدم قبوله لذلك التحكيم.

وقال الكنديّ حينها :"لا أتحدّث بشكل علني عادة، لكنّني غاضبٌ جدًا من الإشارة إلى أنّنا غششنا. خاصة تلك التعليقات الصادرة عن منافسينا".

وأضاف: "لم يسبق لي مطلقًا الغشّ في أيّ شيء في حياتي. هذه الاتّهامات غير مقبولة مطلقًا وهي غير صحيحة".

وتقدّمت ريسينغ بوينت بالفعل باستئناف، لكنّها قرّرت لاحقًا التراجع وسحبه.

وقال براون، الذي سحب فريقه استئنافه على إثر موافقة "فيا" على تضييق الخناق في القوانين لمنع الفرق من نسخ تصاميم بعضها بالمستوى الذي أقدمت عليه ريسينغ بوينت، أنّه اعتقد بأنّ سترول سيمضي قدمًا في الاستئناف.

وقال: "كنت متفاجئًا من سحبهم للاستئناف، ذلك لأنّه كان يُخطّط للمضيّ قدمًا من أجل تنظيف اسمه. لم يكن ذلك متماشيًا مع ما قاله بشأن نواياه".

وقال براون بأنّه كان سعيدًا باستجابة "فيا" بتلك الطريقة وأنّها وعدت بتغييرات في القوانين لمنع أن يُصبح نسخ التصاميم بمثابة المعيار في الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "كانت مسألة مهمّة، أنا سعيدٌ بمعالجتهم لها سريعًا، وأنّهم أخذوها على محمل الجدّ".

وأكمل: "تحتاج لمعرفة القوانين أكثر من كلّ شيء آخر. مهما كانت القوانين فإنّنا سنلتزم بها".

وتابع: "أعتقد بأنّنا اعتقدنا بأنّ ما حدث كان يُعارض القوانين، أو روح الرياضة. لا إن كانت هناك ثغرات، فعلينا إغلاقها كي لا يتفاقم الوضع. أعتقد بأنّ فيا لم تُعجب بما رأته، وهي تعمل على القضيّة، وذلك أمرٌ جيّد".

وكانت مكلارين قد جلبت تصميم أنفٍ مستوحى من تصميم مرسيدس خلال جائزة توسكانا الكبرى مؤخّرًا، وعندما سُئل إن كان من النفاق نسخ فكرة مرسيدس، أجاب براون: "أعتقد بأنّ الجميع تحدّث حول الإلهام والتعلّم ممّا يقوم به الآخرون. إنّه مُجرّد أنف سيارة وليس سيارة بأكملها. لدينا 10 ملايين رسمٍ لذلك الأنف".

تحليل: لماذا ليس على الفرق التخوّف من عودة مدير سابق لفيراري على رأس الفورمولا واحد

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