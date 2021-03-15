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فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى

تبدو مكلارين متفاجئة من أن الفرق الأخرى لم تتبنَّ نفس الحيلة الذكية التي اتبعتها مع سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد، حيث ترى أنّ مثل هذا الحلّ لن يستغرق من المنافسين الكثير من الوقت لنسخه.

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى

كما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي، فقد كشف فريق ووكينغ خلال التجارب الشتوية في البحرين عن تصميم فريد من نوعه للناشر، ضمن السعي لاستعادة بعض الارتكازية الضائعة نتيجة قوانين تغيير أرضية السيارات لموسم 2021.

وشدد جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين، أن فريقه لم يستغل أية ثغرة في القوانين، بل عمل على تطبيق مبدأ "بسيط" للغاية.

فقال: "إنها فكرة اعتيادية، وفي الحقيقة نحن متفاجئون بعض الشيء لعدم سير الفرق الأخرى بنفس الفكرة".

التغيير في الناشر بين موسمي 2020 و2021

التغيير في الناشر بين موسمي 2020 و2021

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وأكمل: "إنها إحدى النواحي التي تغيرت من بين الكثير هذا الموسم. لدينا قوانين معينة لمنطقة معينة. تلك المنطقة الخاصة بتوليد التيارات الهوائية والتي نراها في كل سيارة تقريباً الآن".

وأردف: "تلك القطع من الألمنيوم أو ألياف الكربون تخضع لقوانين تنظم شكلها وعملها بطبيعة الحال. لذا إن فكرتنا فكرة بسيطة".

وستقيم الفرق الأخرى بالتأكيد محاسن فكرة مكلارين عبر إطالة نتوءات الناشر، حيث يتوقع كي أن نرى ذلك في المراحل الأولى للموسم.

"أعتقد أن بداية كل فكرة تكون عبر العمل على ديناميكا الموائع الحسابية ’سي.أف.دي’، وأعتقد أنه بات من الممكن الانتقال من التجربة النظرية إلى العملية في غضون أسبوع حالياً" قال كي.

وأكمل: "أعتقد أنه وفي حال كان هناك اهتمام بفكرتنا أو بفكرة مرسيدس مثلاً وغير ذلك، فإننا سنراها مع الفرق الأخرى خلال فترة وجيزة".

واسترسل: "من المهم فهم السيارة جيداً. ذلك هو المفتاح الحقيقي. حينها يمكنك تعديل الكثير من الأمور والتأقلم مع القوانين وغير ذلك".

وتابع: "لذا ربما قد تحتاج المسألة بعض الاختبارات في نفق الهواء ما قد يستغرق أسبوعاً أو اثنين، ومن ثم تبدأ عملية التصنيع. لذا يمكن القول أنه في غضون ثلاثة إلى خمسة أسابيع يمكن أن نرى تبني الفكرة مع فرق أخرى".

بالمقابل، أثنى كي على الفريق الذي خرج بهذه الفكرة وبشكل خاص قسم الانسيابية الذين لاحظوا إمكانية الاستفادة منها، وقاموا بتطبيقها.

فقال: "أعتقد أنه من الجميل خروج الفريق بهذه الفكرة المتميزة وبشكل خاص الشكر إلى قسم الانسيابية الذين لاحظوا هذه الفرصة واستغلوها ضمن القوانين".

وأردف: "أعتقد أنها من بين الأمور الواضحة في السيارة، وتعطي لمحة عن التعقيد الكبير في السيارة".

واختتم: "أنا واثق أننا سننسى هذه الأمور في المرة المقبلة التي تعود فيها البطولة إلى الحلبة، بعد عدة أسابيع".

McLaren MCL35M diffuser detail

McLaren MCL35M diffuser detail

Photo by: Giorgio Piola

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