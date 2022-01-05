مكلارين متشوقة لمواصلة استعمال كسوة لونية مختلفة في بعض السباقات

استعملت مكلارين كسوة لونية مختلفة تماماً في موناكو لسيارتَي لاندو نوريس ودانيال ريكاردو.

كما قرر الفريق استعمال كسوة لونية مختلفة للسباق الختامي في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع راعٍ كبير: شركة فوز البريطانية الأمريكية للتبغ، لتضمين عملٍ فنيّ من أعمال الفنانة المصرية المقيمة في الإمارات رباب طنطاوي.

وبينما يعتبر استعمال كسوة لونية مختلفة في بعض السباقات، أمراً شائعاً في سلاسل مثل إندي كار وذلك تماشياً مع عقود الرعاية، لكن أغلب فرق الفورمولا واحد تميلُ للحفاظ على كسوة لونية واحدة طوال الموسم.

رباب طنطاوي وكسوة سيارة مكلارين في أبوظبي 1 / 2 الصورة من قبل: مجموعة رياضة السيارات ألوان سيارة مكلارين لجولة موناكو 2 / 2 الصورة من قبل: مكلارين

ويشعر براون أن استعمال كسوة لونية في بعض المناسبات، يمنحها قيمة خاصة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ذلك: "أعتقد أن القيام بهذا بشكل متفرق يقدم التوازن المثالي (ما بين الحفاظ على الكسوة الرسمية وما بين القيمة الخاصة للكسوة المختلفة)".

وأكمل: "نريد الحفاظ على هوية الفريق عبر استعمال كسوة لونية خاصة مختلفة. وفي حال كررنا ذلك كثيراً فإنها تفقد خصوصيتها".

وتابع: "الكسوة في أبوظبي كانت من قبل راعٍ. أعتقد أن ذلك يقدم بعض التنوع ويرسل بعض الرسائل الرائعة. حينها على سبيل المثال، كانت من تصميم فنانةٍ من تلك المنطقة، وقد كانت طريقة رائعة لجذب الاهتمام للعديد من المواضيع".

وأردف: "ذلك أمر نريد مواصلة القيام به. لكن ليس بشكل متكرر جداً. لأن هذا قد يعني المخاطرة بفقدان الهوية وكذلك فقدان خصوصية أية كسوة مختلفة".

يشار إلى أن ألفا روميو وريد بُل كانا الفريقين الوحيدين اللذين استعملا كسوة لونية مختلفة الموسم الماضي.

حيث أضافت ألفا روميو بعض الألوان الخضراء إلى تصميمها الاعتيادي للاحتفال بسباق الموطن في مونزا، بينما أرسلت ريد بُل رسالة وداع إلى مزوّدها بالمحركات، هوندا، عبر تصميم كسوة لونية بأساس لوني أبيض تمثيلاً لعلم اليابان، خلال جائزة تركيا الكبرى.