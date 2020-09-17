مكلارين ليست مهتمّة بمبادلة مبكّرة للسائقين

كانت الحظيرة البريطانيّة طرفًا في سلسلة تغييرات متتابعة أطلقها قرار فيراري بعدم تمديد عقد سيباستيان فيتيل للعام المقبل.

وتعاقدت فيراري مع كارلوس ساينز الإبن لتعويض فيتيل، بينما وقّعت مكلارين مع دانيال ريكاردو سائق رينو ليُجاور لاندو نوريس. أمّا فيتيل فقد توصّل أخيرًا إلى صفقة للانضمام إلى أستون مارتن.

وفي حين أنّ هذه الصفقات جاهزة لموسم 2021، فقد أشار البعض إلى منطقيّة إقدام الفرق الثلاثة على تسريحٍ مبكرٍ لسائقيهم.

لكنّ زاك براون المدير التنفيذيّ لمكلارين ريسينغ فنّد إمكانيّة قبول الحظيرة البريطانيّة بذلك، إذ يعتقد بأنّ العلاقة المتينة بين فريقه وساينز تتزامن مع المشاكل التي يمرّ بها منافسوهما في المقابل.

وقال برون: "نحن سعداء بتشكيلتنا لهذا العام. نحن سعداء بتشكيلات الفرق الأخرى لهذا العام كذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّ لدينا سائقَان يقومان بعملٍ مدهشن وبعض الفرق الأخرى تواجه اضطرابات في مرائبها".

وتابع: "لذا أعتقد بأنّني أريد مواصلة هذه العلاقة المتناغمة التي لدينا الآن. أعتقد بأنّنا إن فكّرنا في التغيير فربّما سيُفيد ذلك منافسينا فقط وربّما يُحدث زعزعة في مرآبنا".

وتحتلّ مكلارين حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين، ولديها فرصة جيّدة لضمان مركز أفضل البقيّة خلف مرسيدس وريد بُل.

لكن في حين أنّ هناك بعض الفرص في هذا الموسم، إلّا أنّ مرسيدس تفكّر أكثر في الفرص طويلة الأمد، بالرغم من وعيها بالمكاسب التي قد تحقّقها الفرق الأخرى.

وتابع: "هدفنا الأسمى هو اللحاق بصاحب المركز الأوّل: أي مرسيدس. نحن متشجّعون بالتأكيد بتسابقنا الآن في مواجهة فيراري، كوننا لم نفعل ذلك في العام الماضي وكذلك منذ وقتٍ طويل".

وأكمل: "أنا متشجّعٌ بتقليصنا للفارق، وأعتقد بأنّ قوانين 2022 ستعيد الجميع إلى نقطة الصفر، وأعتقد بأنّ ذلك يمنحنا فرصة رائعة. لكن مع ذلك فإنّنا نعلم أنّ رينو تعود بقوّة وريسينغ بوينت سريعة وتعاقدت مع بطلٍ للعالم أربع مرّات".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّنا في حين نريد اللحاق بالثلاثة الأوائل في الأمام الآن، أو في هذه الحالة أوّل فريقين فقط، فأعتقد بأنّنا نحتاج للاهتمام كذلك بالفرق الأربعة، أو حتّى السبعة التي حولنا الآن، ستكون جميعها منافسة جدية عند تطبيق سقف النفقات".

واختتم بالقول: "سيبدأ الجميع بصفحة بيضاء، وهو ما أعتقد بأنّه سيمنحنا حقبة مدهشة من الفورمولا واحد".