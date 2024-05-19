مكلارين ليست متأكدة مما إذا كان نوريس ليتجاوز فيرستابن ويفوز في إيمولا
صرّح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه ليس متأكدًا مما إذا يتفق مع سائقه لاندو نوريس في أنه كان ليتجاوز ماكس فيرستابن مع بضع لفات إضافية ليحرز الفوز في إيمولا.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
عانى نوريس في بداية السباق من أجل مجاراة المنطلق أولًا فيرستابن على إطارات ميديوم، لكن وبعد التوقف الوحيد في السباق والانتقال إلى إطارات هارد، بدأ البريطاني يقترب أكثر فأكثر ويقلص الفارق مع الهولندي.
وفي ظل تمتعه بأفضلية عمر الإطارات، شهدت المراحل الختامية اقتراب نوريس بشكل كبير من فيرستاين، لكنه عجز عن التقدم إلى نطاق الدي آر اس بالتوجه إلى اللفة الأخيرة.
ليكمل سائق مكلارين السباق بفارق أقل من ثانية خلف سائق ريد بُل الذي انتزع فوزه الخامس هذا الموسم، بينما شعر نوريس أنه كان ليتجاوز غريمه "مع لفة أو لفتين إضافيتين".
بيد أن مدير فريقه ليس متأكدًا من ذلك، حيث أن التجاوز صعب للغاية على حلبة إيمولا و"إنه ماكس فيرستابن" الذي يواجهه نوريس في النهاية.
"حسنًا، 63 لفة هو عدد كبير من اللفات في ذاته. والعديد من المرات يمكنك أن تقول أنك كنت بحاجة للفة إضافية" قال ستيلا.
وأضاف: "هذا هو الواقع، وكذلك إنه ماكس فيرستابن، وأنا متأكد بأنه كان يواجه بعض المشاكل، لكنه تمكن من استخلاص أقصى أداء مما لديه، لذلك أحسنت صنعًا يا ماكس، وأحسن صنعًا سائقانا بحلولهما في المركزين الثاني والرابع".
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