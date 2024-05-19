جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

مكلارين ليست متأكدة مما إذا كان نوريس ليتجاوز فيرستابن ويفوز في إيمولا

صرّح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنه ليس متأكدًا مما إذا يتفق مع سائقه لاندو نوريس في أنه كان ليتجاوز ماكس فيرستابن مع بضع لفات إضافية ليحرز الفوز في إيمولا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

عانى نوريس في بداية السباق من أجل مجاراة المنطلق أولًا فيرستابن على إطارات ميديوم، لكن وبعد التوقف الوحيد في السباق والانتقال إلى إطارات هارد، بدأ البريطاني يقترب أكثر فأكثر ويقلص الفارق مع الهولندي.

وفي ظل تمتعه بأفضلية عمر الإطارات، شهدت المراحل الختامية اقتراب نوريس بشكل كبير من فيرستاين، لكنه عجز عن التقدم إلى نطاق الدي آر اس بالتوجه إلى اللفة الأخيرة.

ليكمل سائق مكلارين السباق بفارق أقل من ثانية خلف سائق ريد بُل الذي انتزع فوزه الخامس هذا الموسم، بينما شعر نوريس أنه كان ليتجاوز غريمه "مع لفة أو لفتين إضافيتين".

اقرأ أيضاً:

بيد أن مدير فريقه ليس متأكدًا من ذلك، حيث أن التجاوز صعب للغاية على حلبة إيمولا و"إنه ماكس فيرستابن" الذي يواجهه نوريس في النهاية.

"حسنًا، 63 لفة هو عدد كبير من اللفات في ذاته. والعديد من المرات يمكنك أن تقول أنك كنت بحاجة للفة إضافية" قال ستيلا.

وأضاف: "هذا هو الواقع، وكذلك إنه ماكس فيرستابن، وأنا متأكد بأنه كان يواجه بعض المشاكل، لكنه تمكن من استخلاص أقصى أداء مما لديه، لذلك أحسنت صنعًا يا ماكس، وأحسن صنعًا سائقانا بحلولهما في المركزين الثاني والرابع".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين

نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا

فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
بياستري بعد التأهل ثانياً في إيمولا: نمتلك قدرة المنافسة على الفوز

بياستري بعد التأهل ثانياً في إيمولا: نمتلك قدرة المنافسة على الفوز

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
بياستري بعد التأهل ثانياً في إيمولا: نمتلك قدرة المنافسة على الفوز
فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين

فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"

تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"
فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا

فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا
بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا

بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا
لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا

لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط