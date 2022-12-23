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مكلارين ليست قلقة من خسارة نوريس

شددت مكلارين أنها واثقة تماماً من قدرتها على الاحتفاظ بخدمات لاندو نوريس على المدى الطويل، بالرغم من أنه بات هدفاً واضحاً لفرق أخرى في الفورمولا واحد.

مكلارين ليست قلقة من خسارة نوريس

يمتلك نوريس عقداً حتى نهاية موسم 2025، وذلك بعد توقيع صفقة جديدة في وقت سابق من العام.

لكن رحيل أندرياس سيدل مدير الفريق إلى ساوبر أشعل التكهنات بأنه ومع تحول الفريق ليصبح فريق آودي المصنعي في 2026، فإنه قد يشكل هدفاً مغرياً للبريطاني اليافع.

ويعي زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين بأن سرعة نوريس تجعله هدفاً للفرق المنافسة، لكنه يرى بأن فريق ووكينغ قادر على تقديم ما يلزم للإبقاء على خدمات النجم اليافع.

حيث قال: "أنا مقتنع بأننا سنمنحه سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات".

وأكمل: "لدينا عقد طويل الأمد معه. أعتقد أنه مرتاح للغاية مع الفريق".

وتابع: "هناك ضغط على كاهلنا أيضاً، لأننا لا نريد منحه سيارة قادرة على الانتصارات له وحده، بل لنا كفريق".

واسترسل: "هو يعلم الطريق الذي نسير عليه وهو مقتنع به، وأعتقد أنه من المبكر القلق على إمكانية خسارته".

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ويرى براون بأن نوريس قدم أداء مثيراً للإعجاب منذ وصوله إلى الفورمولا واحد، في إشارة إلى أن التألق في منافسات الناشئين لا يعني بالضرورة تحقيق النجاح في الفورمولا واحد.

فقال: "في كل مرحلة كان يقدم لنا ما يكفي للثقة بأن خطوته التالية ستكون رائعة".

وأكمل: "رأينا بعض السائقين يتألقون في فئات الناشئين ومن ثم حين يصلون لمنافسات القمة في الفورمولا واحد، لا تعلم إن كان السبب في ضعف أدائهم يتمحور حولهم أو حول الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه: يان ماغنوسن صحيح؟ لقد كان مذهلاً في كل شيء ومن ثم لم تسر الأمور معه على ما يرام في الفورمولا واحد. يوس فيرستابن كذلك".

وأردف: "لاندو كان مذهلاً في كل شيء. وواصل ذلك في الفورمولا واحد. في الحقيقة، أنا مسرور ليس فقط من وتيرته السريعة وحسب بل من قلة أخطائه وقوة أدائه".

واسترسل: "منذ الموسم الأول، امتلك لاندو الوتيرة السريعة".

واختتم: "أعتقد أن لاندو أحد أسرع السائقين حالياً وأتوقع أن أوسكار (بياستري - الذي سينضم للفريق منذ الموسم المقبل) سيكون قريباً منه".

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

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