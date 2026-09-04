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مكلارين "ليست في دائرة المنافسة على قطب جائزة إيطاليا" يقر نوريس المحبط

بدا لاندو نوريس في حيرة من أمره بعد تجارب يوم الجمعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، بعدما أقر بأن مكلارين كانت "سيئة في المنعطفات التي توقعنا أن نكون جيدين فيها".

تم التحرير:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعد خوض حصتي التجارب على "معبد السرعة" في مونزا، وجد بطل العالم الحالي لاندو نوريس أسبابًا قليلة للاعتقاد بأنه قادر على تحقيق ثلاثية من الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى خلال جائزة إيطاليا الكبرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

واحتل نوريس المركز الرابع في التجارب الحرة الثانية في مونزا، متأخرًا بفارق 0.384 ثانية عن جورج راسل سائق مرسيدس، بينما بدا متفاجئًا من الافتقار النسبي للسرعة لدى مكلارين مقارنةً بفريق مرسيدس المصنعي.

وقال نوريس: "ليست جيدة جدًا، فنحن نعاني كثيرًا من ناحية الوتيرة. بصراحة، في المنعطفات التي توقعنا أن نكون جيدين فيها، نحن سيئون. وفي المنعطفات التي توقعنا أن نكون سيئين فيها، لسنا سيئين إلى هذا الحد، لكننا لا نزال متأخرين. لذلك لسنا في وضع جيد حاليًا. سنرى ما يمكننا فعله خلال الليل."

وتُظهر بيانات نظام تحديد المواقع أن نوريس وزميله أوسكار بياستري، الذي احتل المركز السادس، يخسران معظم الوقت على الخطوط المستقيمة مقارنةً براسل، وهو ما قد يعود إلى مزيج من الكفاءة الديناميكية الهوائية الأقل نسبيًا لسيارة "ام سي ال 40" ونمط مختلف لنشر طاقة البطارية.

وبدا أن نوريس يلمح أيضًا إلى خسارته قرابة عُشر ثانية في منعطف فاريانتي أسكاري السريع، الذي يُفترض بطبيعة الحال أن يكون أحد المنعطفات القوية لسيارة مكلارين. وعلى الجانب الآخر، تمكن نوريس من مجاراة راسل في المنعطفين الأول والثاني البطيئين، وهو أمر لا يُعد عادةً من نقاط قوة سيارته لعام 2026.

كما سيتعين على مكلارين الحذر من فيراري، التي احتل شارل لوكلير المركز الثاني في التجارب الحرة الثانية، مع استفادة الفريق من وحدة طاقة محسنة وتحديثات ديناميكية هوائية خاصة بالحلبة.

وقال نوريس، الذي يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزين متتاليين في المجر وهولندا: "ستكون الأمور أصعب من السابق، بالتأكيد. الفوارق متقاربة بين العديد من السائقين في المقدمة. كما أن الفرق التي خلفهم ليست بعيدة جدًا، لذا يمكنها بسهولة مفاجأتنا".

وأكمل: "لا أشعر بالتأكيد بأننا في دائرة المنافسة على مركز الانطلاق الأول على الإطلاق. لكن علينا فقط التركيز على تحقيق نتيجة جيدة".

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