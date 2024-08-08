مكلارين ليست بحاجة لأدريان نيوي
اعترف زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أن فريقه غير مهتم بضم عبقري التصميم أدريان نيوي.
أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بعد إعلان رحيله عن صفوف ريد بُل في الربع الأول من العام المُقبل، برزت تقارير باهتمام فرق أمثال فيراري، أستون مارتن ومكلارين بضم صاحب الـ 65 عامًا.
لكن تقارير أخرى من صحف إيطالية أوردت بالأمس أن نيوي وافق بالفعل على عرض من أستون مارتن وقد يتم الإعلان الرسمي في الشهر المُقبل. وقد أفادت ذات التقارير بحصول تواصل بين مكلارين ونيوي.
مع ذلك، وضمن حوار له مع البي بي سي، أكّد براون بأنهم لم يكونوا مهتمين بضم نيوي.
حيث قال: "لن نوقّع مع أدريان. أنا سعيد بالفريق حاليًا. أدريان صديق رائع وموهبة كبيرة، ولديه سجل فريد من نوعه".
وأضاف: "لكنني سعيد جدًا بما لدينا هنا ولا يمكنني أن أتمنى أفضل من ذلك. يمكننا بلوغ ما نريد مع هذا الفريق".
وتابع: "سنحاول الفوز ببطولة العالم مع هذا الفريق الذي لدينا اليوم".
وعند سؤاله إذا ما بوسع مكلارين تحقيق ذلك هذا الموسم، قال براون: "ستكون معركة شرسة للغاية. أعتقد بأننا سنرى معركة متقاربة بين 4 فرق وسنشاهد معارك ملحمية ومنافسات مثيرة بين 8 سائقين بوسعهم الفوز على أية حلبة تقريبًا".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
دعم حاسم من رئيس شركة ريد بُل "المقتنع" بأن هورنر هو المدير الأنسب لفريق الفورمولا 1
براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل
ويليامز تخوض محادثات مع نيوي حيال لم شمل الطرفين في الفورمولا 1
التوتر يتصاعد مجدداً بين براون وهورنر
مكلارين تعتمد على بيريز من أجل أن تفوز ببطولة العالم هذا الموسم
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
مسؤولون روانديون يلتقون بمدراء الفورمولا 1 لمناقشة عرض "جدي" لاستضافة سباق
أريفابيني: هاميلتون سيحتاج سيارة جيدة في فيراري، فيرستابن نفسه لا يمكنه استخلاص 0.2 ثانية
تقارير: مرسيدس اختارت السائق البديل عن هاميلتون
التوتر يتصاعد مجدداً بين براون وهورنر
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات