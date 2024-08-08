مكلارين ليست بحاجة لأدريان نيوي

بعد إعلان رحيله عن صفوف ريد بُل في الربع الأول من العام المُقبل، برزت تقارير باهتمام فرق أمثال فيراري، أستون مارتن ومكلارين بضم صاحب الـ 65 عامًا.

لكن تقارير أخرى من صحف إيطالية أوردت بالأمس أن نيوي وافق بالفعل على عرض من أستون مارتن وقد يتم الإعلان الرسمي في الشهر المُقبل. وقد أفادت ذات التقارير بحصول تواصل بين مكلارين ونيوي.

مع ذلك، وضمن حوار له مع البي بي سي، أكّد براون بأنهم لم يكونوا مهتمين بضم نيوي.

حيث قال: "لن نوقّع مع أدريان. أنا سعيد بالفريق حاليًا. أدريان صديق رائع وموهبة كبيرة، ولديه سجل فريد من نوعه".

وأضاف: "لكنني سعيد جدًا بما لدينا هنا ولا يمكنني أن أتمنى أفضل من ذلك. يمكننا بلوغ ما نريد مع هذا الفريق".

وتابع: "سنحاول الفوز ببطولة العالم مع هذا الفريق الذي لدينا اليوم".

وعند سؤاله إذا ما بوسع مكلارين تحقيق ذلك هذا الموسم، قال براون: "ستكون معركة شرسة للغاية. أعتقد بأننا سنرى معركة متقاربة بين 4 فرق وسنشاهد معارك ملحمية ومنافسات مثيرة بين 8 سائقين بوسعهم الفوز على أية حلبة تقريبًا".