مكلارين: لوكلير كان على قدم المساواة معنا في مونزا

يعتقد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن شارل لوكلير مع سيارته فيراري كانا بنفس سرعة سيارة ام.سي.ال38 في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

عرفت الهزيمة طريقها إلى مكلارين بعد استراتيجية التوقف الواحد المحكمة التي اعتمدتها فيراري مع شارل لوكلير ليحرز المونغاسكي الفوز على أرض القلعة الحمراء أمام جماهير التيفوزي العريضة.

وقد تأثّر سباق مكلارين عندما أقدم أوسكار بياستري على تجاوز زميله المنطلق أولًا لاندو نوريس في اللفة الأولى، قبل أن يتراجع البريطاني إلى المركز الثالث خلف لوكلير.

وقد استعاد نوريس الوصافة في اللفة 15، لكن الوضع تطلب من الفريق استدعائه لتوقف ثانٍ، بينما في الأثناء تمكن لوكلير من الحفاظ على إطاراته وإكمال السباق بتوقف وحيد محرزًا الفوز بفارق 2.5 ثانية أمام بياستري.

من جهته، يرى ستيلا أن سيارة فيراري اس اف-24 كانت على الأقل على قدم المساواة مع مكلارين من حيث وتيرة السباق.

حيث قال: "أعتقد بأنه ربما هنالك سوء فهم بأن مكلارين امتلكت السيارة الأسرع على صعيد وتيرة السباق في مونزا".

وأضاف: "حيث أرى بأن لوكلير كان على نفس قدر سرعتنا. لقد تمكن من مجاراة أوسكار في الطلعة الأولى، وهو ما يكون صعبًا عادة عندما يكون لديك هواء متسخ يؤثر على الإطارات".

وتابع: "لكن لوكلير كان خلف ثنائي مكلارين في الطلعة الثانية وتمكن من مجاراتهما. وأعتقد بأن فيراري كانت على نفس قدر التنافسية معنا في نهاية الأسبوع، على الأقل مع لوكلير. بالطبع تلك أخبار سيئة بالنسبة لنا كونها كانت تعني بأننا ما كنا لنفوز بهذا السباق بسهولة".