مكلارين لن تقدم "توقعات غير صحيحة" لسيارة 2024 خوفاً من الواقع "القاسي"

حققت مكلارين تقدماً ملحوظاً في النصف الثاني من موسم 2023 المنصرم، حيث بات سائقاها لاندو نوريس وأوسكار بياستري منافسين متواصلين على مراكز منصة التتويج.

وجاء هذا التقدم نتيجة لإعادة هيكلة القسم التقني من قبل ستيلا، ما سمح للفريق بالتقدم على أستون مارتن نحو المركز الرابع في بطولة المصنعين.

لكن ستيلا عبّر عن حذره حيال أية توقعات مرتفعة قد لا تكون صحيحة في العام المقبل.

فقال: "هذه هي الفورمولا واحد، نمتلك أفضلية كوننا جزءاً من فرق مختارة بعناية".

وأكمل: "يمكن أن نرى التقدم في نفق الهواء والمحاكاة على أجهزة الحاسوب، ونعلم أن معدل التطوير في ناحية معينة سيمنحنا عُشري ثانية، نصف ثانية أو سبعة أعشار الثانية في بداية الموسم".

وأضاف: "لكن واقعياً، نعلم أنك وفي حال أردت أن تكون تنافسياً في الموسم المقبل، فعليك كسب نصف ثانية. وإلا، فيكون الأمر أشبه بما حصل في القسم الأخير من الموسم المنصرم، لأن الجميع سيتحسن".

وتابع: "علينا في البداية دراسة البيانات. من ثم البناء عليها".

واختتم: "لن نقوم بتقديم أية توقعات غير صحيحة لأن الواقع قد يصدمك بشكل قاسٍ، ولا نريد أن نضع أنفسنا في مثل ذلك الموقف".