مكلارين لن تسعى للحصول على حق المراجعة بشأن عقوبة نوريس في أوستن

حصل نوريس على عقوبة خمس ثوانٍ في أوستن بعد أن قرر المراقبون أنه تجاوز ماكس فيرستابن من خارج المسار أثناء معركتهما على المركز الثالث.

تسببت هذه العقوبة في تراجع نوريس إلى المركز الرابع خلف منافسه على اللقب بعد رفع العلم المرقّط، مما يعني أنه خسر المزيد من النقاط في صراع اللقب.

وقد أثار القرار بمعاقبة نوريس - في واقعة كان فيرستابن قد كررها كذلك خلال دفاعه أمام غريمه - جدلًا كبيرًا وسلط الضوء مجددًا على معايير القيادة في الفورمولا 1 ومدى ثبات قرارات المراقبين.

وتشعر مكلارين بشكل خاص أن القرار كان خاطئًا من ناحيتين، الأولى لعدم أخذهم بعين الاعتبار أن فيرستابن قد خرج عن المسار هو الآخر، والثانية للتسرع في اتخاذ القرار دون انتظار سماع رأي السائقين بعد السباق.

حيث علّق أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين على ذلك قائلًا: "إن تفسير هذه الحالة بين مكلارين والمراقبين هو النقيض تمامًا. حيث أشعر بالدهشة لأن المراقبين لم يشعروا حتى بالحاجة لمناقشة السائقين بعد السباق. إنها حالة غير واضحة، لذا ينبغي أخذ رأي السائقين وتخصيص الوقت الكافي لتقييم الواقعة بالتفاصيل اللازمة عندما لا تكون الحالة واضحة بما فيه الكفاية".

وأضاف: "أين الاستعجال في التدخل في نتيجة سباق، ومع بطولة على المحك، لمجرد أنه يجب اتخاذ القرار خلال 60 ثانية؟ إنه سؤال أعتقد أن على المراقبين التعامل معه بشكل بنّاء وإيجابي. هل من الضروري حقًا اتخاذ قرار بهذه السرعة، وباعتقادنا، بهذا الشكل الخاطئ؟".

لكن رغم إيمانها القوي حول هذه المسألة، تعتقد مكلارين أنه لا جدوى من متابعة الأمر ومحاولة إعادة النظر في القرار.

ونظرًا لأن العقوبة كانت قرارًا خلال السباق، فلا يوجد مجال في اللوائح للاستئناف العادي، والطريق نحو طلب حق المراجعة لا يبدو أنه يثير الاهتمام أيضًا.

إذ قال ستيلا في هذا الصدد: "لا يمكن الطعن في القرار، لذا بالنسبة لنا، انتهت المسألة. بالنسبة لنا، وللسائقين، وللفريق، نغلق هذا الفصل الآن. لكننا نأمل أن يقوم الاتحاد الدولي للسيارات والمراقبون بمراجعة الحالة حتى نحصل في المستقبل على رقابة أفضل للسباقات. نحن الآن نمضي قدمًا إلى السباق التالي".

نشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم التماس بحق المراجعة حتى يوم الخميس المقبل، حيث توجد نافذة زمنية تبلغ 96 ساعة بعد الحدث لتقديم الطلب.

ولكي يكون طلب المراجعة ناجحًا، يجب على مكلارين تقديم "عنصر جديد وهام... لم يكن متاحًا للأطراف التي تطلب المراجعة في وقت اتخاذ القرار المعني".