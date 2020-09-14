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مكلارين لن تُجمّد مشاركة ساينز في المحادثات التقنيّة بالرغم من مغادرته

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مكلارين لن تُجمّد مشاركة ساينز في المحادثات التقنيّة بالرغم من مغادرته

قال فريق مكلارين أنّه لن يتمّ تجميد مشاركة كارلوس ساينز الإبن في المحادثات التقنيّة في الفريق هذا العام بالرغم من اتّجاهه للانضمام إلى فيراري في 2021.

وافق ساينز في وقتٍ سابقٍ من هذا العام على الانضمام إلى فيراري في الموسم المقبل بديلًا عن سيباستيان فيتيل الذي وجد طريقه أخيرًا إلى أستون مارتن.

وفي حين أنّ السائقين المغادرين نحو فرقٍ جديدة عادة ما يتمّ استبعادهم من المحادثات التقنيّة من أجل عدم نقل أيّة معارف قيّمة، تعتقد مكلارين بأنّ حظوظها ستكون أفضل من خلال عدم تغيير أيّ شيء.

وقال أندرياس سيدل مدير الفريق: "كارلوس لا يزال منخرطًا بالكامل في كلّ ما نقوم به على المسار وفي المصنع في الوقت الحاضر".

وأضاف: "من الواضح أنّ لدينا فلسفة تفيد بأنّه من أجل التقدّم إلى الأمام الآن فإنّ عليها استخراج أقصى أداء ومساهمات من كارلوس كذلك".

وتابع: "نتشارك ذات الأهداف في النهاية. يريد تحقيق أقصى قدر نقاط وأفضل نتائج، ونريد أن يحدث ذات الأمر من جانبنا. ولأكون صادقًا فإنّني أعتقد بأنّ الوضع سيتواصل هكذا حتّى نهاية الموسم".

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بدوره كان سيريل أبيتبول مدير فريق رينو قد أشار في وقت سابق إلى أنّ الصانع الفرنسيّ غير قلقٍ من نقل دانيال ريكاردو لأيّة معلومات قيّمة إلى مكلارين.

وقال: "بالنظر إلى الهيكل الحالي، فإنّ السيارات ستبقى على حالها تقريبًا بين الموسمين، وبالنسبة لمكلارين فهي ستستخدم مفاتيح التطوير الخاصة بها لتغيير وتضمين المحرّك الجديد في الهيكل، لذا لا توجد تطويرات أداء، وسيمنحنا ذلك فرصة للعمل بشكلٍ طبيعي مع دانيال".

وأكمل: "ما لا نريد كشفه هو مشروع 2022. لكن بكلّ صدق فإنّ ذلك لن يحدث كونها مسائل بعيدة عن السائق، بالرغم من أنّ قدرًا كبيرًا من قوّتنا العاملة منهمكٌ في مشروع 2022 بالفعل".

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