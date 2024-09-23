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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

مكلارين لن تتوقف عن تطوير سيارتها لموسم 2024

شدّد أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين على أن عملية التطوير للسيارة لن تتوقف، رغم الأداء القوي الذي أثبتته خلال السباقات الأخيرة.

خلدون يونس
خلدون يونس
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

برزت مكلارين كقوة مهيمنة للغاية حيث فرضت سيطرتها خلال السباقات الأخيرة، وباتت تتصدر ترتيب بطولة المصنعين بعد سباق باكو من موسم 2024 الجاري.

وبذلك انتزعت مكلارين صدارة الترتيب العام من ريد بُل وباتت تتفوق عليها بفارق 41 نقطة مع انتهاء سباق سنغافورة.

وكان لاندو نوريس قد هيمن بالكامل على السباق الليلي، ليكمل بالمركز الأول وبفارق شاسع أمام غريمه ومنافسه الأساسي على اللقب ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

لكن ورغم هيمنة مكلارين الحالية، لكن ستيلا أكد أنه سيكون من الخطأ إيقاف التطوير الآن.

فقال: "بالطبع نحن نميل لتوخي الحذر فيما يتعلق بجلب تحديثات جديدة بعد أدائنا هذا".

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وأكمل: "لكننا نثق بعملية التطوير لدينا".

وأضاف: "قمنا بكل ما هو ضروري قبل جلب التحديثات وتطبيقها على الحلبة، لذا لا أعتقد أن خططنا ستتغير".

وأردف: "في الفورمولا واحد، فإن التأخر يعين أن الآخرين يلحقون بك. رأينا هذا يحصل مع ريد بُل، وحتى على حلبة صعبة لهم، حققوا مركزاً ثانياً غير متوقع".

واختتم: "فيراري كانت سريعة كذلك، بالتالي سنواصل عملية التطوير بشكل عدائي وذلك كي نبقى تنافسيين".

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