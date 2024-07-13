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مكلارين لن تتبع أساليب "غير نظيفة" ضمن معركتها مع ريد بُل في الفورمولا 1

قالت مكلارين أنها لن تعتمد ذهنية الفوز بأي ثمن ضمن معركتها المحتدمة مع ريد بُل في بطولة العالم للفورمولا 1.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأن فريقه "جاهز للمنافسة جنبًا إلى جنب" مع ريد بُل بينما يسعى لتحقيق لقب الفورمولا 1، لكنه أشار كذلك إلى أن الفريق لن يتبع أساليب "غير نظيفة" في طريقه إلى ذلك.

بعد سلسلة من التحديثات على سيارتها، تمكنت مكلارين من إغلاق فارق الأداء مع ريد بُل في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما أصبحت أكثر فريق يسجل النقاط على مدار السباقات الستة الماضية.

وقد تسبب صعود مكلارين إلى المقدمة بتزايد التوتر بين براون ونظيره لدى ريد بُل كريستيان هورنر، والذي وصل ذروته بعد الحادثة بين نوريس وفيرستابن في النمسا، والتي أنهت على سباق سائق مكلارين.

في المقابل، فإن التراجع المستمر في أداء سيرجيو بيريز على متن سيارة ريد بُل الأخرى قد ترك الباب مفتوحًا أمام مكلارين لتتقدم وتشكّل تهديدًا لم يكن متوقعًا على لقب الصانعين وتغلق فارقًا كان قد وصل إلى 78 نقطة مع انتصاف الموسم.

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وفي ظل التوقعات بتقارب كبير في الأداء بين الفريقين خلال النصف الثاني من الموسم، فقد أكّد براون على أن مكلارين جاهزة لمقارعة ريد بُل من دون تجاوز أية حدود.

فقال: "نحن جاهزون للمنافسة جنبًا إلى جنب. المنافسة غير النظيفة ليست السبيل الذي تتبعه مكلارين في التسابق. أعتقد أنه بالإمكان التنافس جنبًا إلى جنب، ولكن من دون اعتماد أساليب غير نظيفة".

وأضاف: "في المقابل، يبدو أنهم أحيانًا تكون لديهم ذهنية الفوز بأي ثمن. لكن تلك ليست مقاربتنا في التسابق، حيث أعتقد أن بوسعنا أن نكون على نفس المستوى وأن نأخذ المعركة إليهم بطريقتنا".

وتابع: "نحن متعطشون للفوز وننتقد أنفسنا بشكل كبير. وإذا ما ارتكبنا خطأ، نحلله داخليًا، ونحاول أن نكون دقيقين للغاية في تحليلاتنا عقب السباقات، بيد أننا نمتلك الكثير من الثقة داخل الفريق".

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