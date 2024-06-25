مكلارين: لم يكن لدى نوريس ما يفعله أكثر للفوز في إسبانيا
ما السبب الذي دفع مكلارين للقول بأن لا شيء أكثر كان بمقدور لاندو نوريس فعله كي يفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شعر نوريس بإحباط كبير من نفسه أنه وبالرُغم من حصده للبول بوزيشن وامتلاكه لما بدت أسرع سيارة في برشلونة، إلا أن ماكس فيرستابن تمكن من التغلب عليه نحو الفوز على متن سيارة ريد بُل.
وقد رأى البريطاني أنه ومع وتيرة أفضل في المنعطف الأول، والذي خسر فيه الصدارة لصالح فيرستابن وتراجع خلف جورج راسل سائق مرسيدس، كان السباق ليعرف نتيجة مختلفة تمامًا.
لكن مكلارين تعتقد أن ما حدث عند المنعطف الأول لم يكن خطأ نوريس، وتثق أنه كان من الممكن جدًا تعويض ذلك التأخّر عند تلك المرحلة.
وقد صرّح أندريا ستيلا أن الانطلاقة المدهشة من راسل من المركز الرابع إلى الصدارة بالوصول إلى المنعطف الأول كانت أمرًا خارج تحكم نوريس.
حيث قال: "أعتقد أن انطلاقة لاندو في الواقع لم تكن سيئة للغاية على الإطلاق. كانت انطلاقة جيدة، إذ كان أمام ماكس بمسافة سيارة تقريبًا".
وأضاف: "لكن حقيقة أن راسل حصل على عامل السحب المضاعف من لاندو وماكس، كما أعتقد بأن لاندو كان حكيمًا للغاية عند المنعطف الأول، كون ثانية واحدة ستُفقدك السباق. وتلك ليست الطريقة التي نريد التسابق بها".
وتابع: "لذلك أعتقد من ناحية الفرصة، فإن الانطلاقة كانت تفصيلية، حيث أن بوسعك أن تقوم بانطلاقة أفضل، وستكون متقدمًا بمتر في الأمام، لكن تلك الفوارق كانت هامشية".
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